– Re har ikke mindre enn fire korps. Det er fantastisk!

REVETAL: Lørdag skal korpsene feires, med konserter, kaffe og lykkehjul på Revetal. Bli med å feire de flotte korpsene våre, i kulturbygda Re!

I fjor kunngjorde kulturministeren at 2018 får offisiell status som «Musikkorpsenes år».

Norges Musikkorps Forbund er 100 år i 2018, og korpsaktiviteten er et av de beste eksemplene på at tradisjon og fornyelse går hånd i hånd, mente kulturministeren.

Ordføreren skal dirigere det store fellesnummeret

Så også her i Re, der vi har hele fire korps. – Det er fantastisk, mener ordfører Thorvald Hillestad som har stått i spissen for å markere «Musikkorpsenes år» her i Re. Det skjer på Revetal lørdag 8. september 2018.

Der skal blant annet ordføreren prøve seg som dirigent på et stort fellesnummer for alle fire korpsene.

Det hele starter med en minikonsert og instrumentdemonstrasjon på biblioteket på Brår klokka 11.00 ved Ramnes og Røråstoppen skolekorps.

Klokka 11.45 blir det en minikonsert med Blågjengen ved Rema, det blir en minikonsert med Glagjengen ved Re helsehus, og det blir en minikonsert med Våle skolekorps på Re-torvet.

Med andre ord: Korpsmusikk over hele Revetal.

Gratis arrangement – alle er velkommen!

Klokka 12.15 er det duket for den store finalen, med innmarsj til Revetalparken. Her blir det stand med presentasjon og informasjon, og hvert av de fire korpsene holder en konsert. Her skal også det store fellesnummeret finne sted, dirigert av ordføreren.

Arrangementet er gratis, og alle er velkommen til å feire de fire flotte korpsene våre, her i kulturbygda Re. Konferensier er Oscar Brundtland.