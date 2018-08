Ber Thorvald trekke forslaget: – Men hva om vi gjør sånn her, da?

REVETAL: Forslaget til Thorvald møter motstand, men han vil likevel fremme forslaget for Fellesnemnda torsdag denne uka – med enda en vri, og med bred støtte fra de andre partiene i Re.

Fra 1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Nytt kommunevåpen skal vedtas i fellesnemnda 23. august, men må også vedtas i Re kommunestyre og Tønsberg bystyre før vedtaket er bindende.

I sommer var det en avstemning på nett, der både ReAvisa-leserne og Tønsbergs Blad-leserne kunne si sin mening. Stavn og spire-alternativet vant. Men rett før fristen for avstemningen gikk ut, la Re-ordfører Thorvald Hillestad et nytt forslag på bordet med en grønnfarga spire.

Ber Thorvald om å trekke forslaget

Dette har ifølge Tønsbergs Blad blitt møtt med hoderisting. Utvalg for kommunevåpen og andre symboler ber rett og slett Re-ordføreren om å trekke forslaget:

Komiteen for nytt kommunevåpen mener forslaget blir mer rotete med grønn spire, skriver de i en epost. Det store flertallet av ReAvisas lesere har i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side ment det helt motsatte: Der har forslaget fått javnt over bred støtte, der grønnfargen heies fram.

Grønnfargen er et «uromoment», skriver Utvalg for kommunevåpen og andre symboler, ledet av Lars Jørgen Ormestad fra Re Arbeiderparti.

Dessuten kom forslaget altfor seint. Fristen for forslag var 1. mai, og forslaget kom også altfor seint til å bli med i avstemningen. Dermed har ikke folk fått sagt sin mening om dette forslaget, på lik linje med de andre forslagene. Det påpekes at forslaget bare er blitt omtalt i ReAvisa – ikke Tønsbergs Blad.

Thorvald kommer ikke til å trekke forslaget

– Helt greit for meg at komiteen sender sine synspunkter, sier Thorvald Hillestad til ReAvisa. Men:

– Komiteens sekretær sa på siste møte i Fellesnemnda at fargevalget nødvendigvis ikke var endelig. Siden motivet ikke er endret, men kun fargen, så har jeg god samvittighet for å foreslå alternativet varaordfører og jeg står bak.

– Så du vil fremme forslaget for Fellesnemnda?

– Ja, det vil jeg.

Men med en vri, og med bred støtte fra de andre Re-partiene i Fellesnemnda som har diskutert saken:

– Det er ikke så viktig hvor denne grønnfargen er, så kanskje det ville vært penere med grønn bakgrunn og hvit spire, akkurat som blå bakgrunn med hvit stavn? Mitt forslag er at vi tar en runde til på dette her. Det bør vi ha tid til, mener Thorvald.

Fargelegge flere forslag i grønt, blått og hvitt?

Thorvald foreslår at motivet stavn og spire vedtas som kommunevåpen for nye Tønsberg. Videre at kommunevåpen-komiteen kan foreslå forskjellige forslag med fargekombinasjonene hvit/sølv, blå og grønn.

– Da går det jo an å håpe at det får en større oppslutning. For meg er det ikke så viktig hva som skal være grønt, men at grønnfarge er viktig for å symbolisere den store landbrukskommunen nye Tønsberg blir.

Thorvald mener nytt kommunevåpen er en viktig sak for den nye kommunen, og sa tidligere i prosessen til ReAvisa: – Gode ideer kan komme litt etter hvert i en sånn prosess.

Dessuten understreker han at heraldikeren Eide, som komiteen har brukt i sitt arbeid, sier at grønnfargen som en tredje farge er innenfor kunstartens regler, – det synes jeg er meget viktig å slå fast, skriver Thorvald i sitt tilsvar.

– Dessuten, sier Thorvald til ReAvisa, – forslaget som kommer på torsdag støttes per nå av sju av åtte partier i Re, og du skal ikke se bort ifra at det etter litt «modning» støttes av samtlige åtte partier i Re.

