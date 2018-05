«Livsglede-uka» er blitt til en hel «livsglede-måned»!

REVETAL: «Livsglede-uka» ble litt heseblesende for noen, så nå sprer prosjektet over nesten en hel måned, forteller kulturkoordinator Gro Hansen.

– Nå er vi klare med «Livsglede-prosjekt 2018» på Re helsehus, forteller Gro Hansen, kulturkoordinator i Re kommune, til ReAvisa.

– Vi starter med brask og bram fredag 4. mai klokka 12.00 i seniorsenteret. Da blir det «Sanger og klanger fra bestemors barndom».

Deretter går det slag i slag i hele mai måned:

Det blir musikk-kafe med Glagjengen, Hansens trio, med flere – disse arrangementene er åpne for alle, også folk utenfra – ikke bare beboere på Re helsehus. Det samme gjelder Ønskekonserten med Våle kirkekor og Sidesporet blæseensemble.

Re VGS-elever steller i stand til fest, det samme gjør Stokke Da Capo ensemble med Willy Andreassen. Her stiller kjøkkenet med ost, kjeks og salg av drikke. Re VGS-elever arrangerer også bålfest i sansehagen utenfor Dagsenteret, eventuelt kino ved dårlig vær.

Det blir allsang med Brår barnehage og Resonans visekor, Jane arrangerer sittedans på seniorsenteret – som ellers i løpet av året. Og Beauty Zone kommer tilbake, som i fjor.

Dagen før den store dagen, onsdag 16. mai, kommer Revetal barnehage for å synge og gå i tog rundt på avdelingene.

Krafttak for sang i eldreomsorgen

– Onsdag 23. mai har vi oppstart på vårt nye prosjekt som heter Krafttak for sang i eldreomsorgen. Det er folkeakademiet som kommer hit for å kurse personalet vårt, slik at sangen vil gjennomsyre hele helsehuset. Prosjektet er 3-årig, og vi gleder oss veldig!, forteller Gro Hansen.

Livsglede-måneden mai avsluttes torsdag 31. mai klokka 11.00 med «livsglede-jentene» Randi Gunhildstad og Kari Bergaplass i Seniorsenteret.

Hva som skjer når, finner du i programmet på Re kommunes nettsider.

