Randi sørger for «det lille ekstra» på Re Helsehus

REVETAL: Dette «velvære-rommet» har ikke har vært mye i bruk siden Re Helsehus sto ferdig. Nå sørger denne dama for at det blir andre boller – eller bobler.

Rommet har boblebad, flislagte vegger, hvite benker, behandlingsstol og -benk, en femarmet lysestake, håndklær, med mer. Alt er på plass for trivelig velværebehandling.

Randi Bjørkli Kjær (54) har drivi Beauty Zone på Revetal i snart 15 år. Nå flytter hun deler av klinikken fra Revetalgata 6 og til «velvære-rommet» på Re Helsehus hver tirsdag.

– Vi har testa ut ett par tirsdager allerede, og kan utvide til en dag til – hvis behovet er der, forteller Randi til ReAvisa. Her kan man få massasje, hudpleie, hårfjerning, neglelakk, eller et varmt boblebad.

– Alle trenger å føle seg vel, gammel som ung. Jeg har min mor boende her på helsehuset, og ser at behovet er her. Det er utrolig hva et strøk neglelakk på gamle skrøpelige hender – som ikke klarer det sjøl lenger – gjør for humøret.

Det ligger litt i tida å kunne tilby «det lille ekstra», mener Randi – og får støtte fra virksomhetsleder i Re kommune Ingerd Saasen Bache. – Vi vil jo gjerne være et moderne helsehus med flere tilbud til både beboere, pårørende og ansatte.

I tillegg til at velværerommet nå endelig kommer mer i bruk med hjelp av Beauty Zone, er det allerede en frisør på huset, det er fotterapeut, det kommer klesselgere innom så de eldre får shoppa litt, det er en koselig kafeteria, med mer.

Kulturtilbudet er godt, med egen kulturkoordinator på huset som sørger for at lokalbefolkningen besøker helsehuset med korps, kor og band. Nytt er «generasjonssang», der barnehagebarn kommer og synger med de eldre.

Mens ReAvisa er på besøk swinger seniordansen seg i salen rett ved inngangspartiet, og pensjonistforeningen kjører datakurs vegg i vegg.

– Vi har også hatt ansatte på kurs i «omsorgsang». Det vil si at man gjerne synger under stell og pleie. Det er et av mange tiltak som kan virke vel så bra som all verdens medisiner, forteller virksomhetsleder Ingerd Saasen Bache.

At velværerommet har stått så å si ubrukt i over to år, kommer av prioritering av knappe ressurser, forteller virksomhetslederen.

– Vi har jo hatt brukere som har vært i boblebadet. Da har vi fiksa til med litt vin og sånt. Men det har vært veldig lenge mellom hver gang, det har det.

– Det er ingen hemmelighet at vi har hatt en krevende innkjøringsperiode for det nye helsehuset. Da har det ikke vært rom for å prioritere slike tiltak.

– Vi må være to ansatte til gå fra avdelingen og en heis som brukes over hele huset for å få til å bruke boblebadet. Det har rett og slett ikke latt seg gjøre særlig ofte.

– Det var veldig godt ment å bygge et velværerom, men vi ser at for så sjuke mennesker som vi har her er andre tiltak viktigere. Vi må rett og slett prioritere hardt på det som er viktigst, og da kommer bruk av boblebad lenger ned på prioriteringslista.

Nå er det fint å få brukt lokalene, mener virksomhetslederen. – I tillegg til beboere, er også dette et tilbud til andre eldre og pensjonister, pårørende og ansatte. Nå får vi hvert fall brukt velværerommet mer.

Randi forteller at hun ser igjen en del gamle kunder som har gått til henne tidligere, men ikke kommer seg ut lenger. – Da får jeg komme til dem, sier hun og ler.

Randi og hennes Beauty Zone-salong var representert blant flere lokale næringsdrivende under Livsglede-uka i fjor. Da var det fullt hele tida, og folk sa de savna tilbudet etter at Livsglede-uka var over.

– De eldre er så fornøyd, så det var virkelig ei artig uke. Nå er akkurat dette faste tirsdagstilbudet litt ferskt enda, så vi må nok ha litt tålmodighet før listene fyller seg. Men jeg har trua!

For å sette av en hel arbeidsdag hver uke må timelistene fylles for å forsvare det å flytte deler av salongen til helsehuset.

Randi har rimeligere priser og mulighet for kortere behandlinger, sånn at eldre med forskjellige «vondter» slipper å ligge eller sitte så lenge, og også for at ansatte kan rekke en behandling i en kort pause i løpet av en hektisk arbeidsdag.

– En ting er å få fjerna litt hår, få en litt mykere hud, eller et strøk med neglelakk. En annen ting er den ekstra dimensjonen ved å føle seg vel. Jeg vil bidra til at beboere føler seg bedre – og mer hjemme her.

– Det å ta vare på seg sjøl og føle seg bra har vært en del av livet til de fleste – og det bør få være en del av livet også på deres eldre dager, mener Randi – som står klar med velvære-behandlinger hver tirsdag framover.

