Svensker på ville veier i Re: Leita etter E18 i 14 timer!

FOSSAN: Aldri har uttrykket «ut på tur, aldri sur» stemt dårligere. Et svenskt ektepar havna i grøfta på Bispeveien etter å ha brukt 14 timer fra Tønsberg til Re.

Lensmannskontoret på Revetal legges ned i løpet av 2017, som ReAvisa meldte fredag 13. januar. I den anledning børster ReAvisa støvet av noen av de mest spektakulære sakene lensmannskontoret har stått for de siste åra.

Denne utrolige saken ble første gang publisert i ReAvisa, oktober 2013 – og den gikk viralt og ble omtalt i flere redaksjoner både i inn- og utland. ReAvisa meldte følgende:

En lattermild lensmann Hans Petter Gulliksen sliter med å holde seg seriøs da ReAvisa spør om trafikkale problemer på Bispeveien torsdag formiddag 11. oktober.

Det ble lang kø mens en mørk Volvo med bilhenger etter ble redda opp fra grøftekanten rett nord for Fossan. Turen hadde starta 14 timer før.

Det svenske ekteparet i 40-åra hadde kjørt hele natta. De fortalte at de kvelden før hadde reist fra Tønsberg, men aldri fant fram til E18.

– Hvor er den fordømte E18, var den første strofa til politiet.

I fly forbannelse hadde kona stoppa bilen på Hengsrød, og tatt beina fatt. Mannen etter, og dro kona inn i bilen igjen. Det så dramatisk ut for et vitne som fikk hele opptrinnet med seg.

Politiet ble varslet, og lensmannen sjøl la seg etter den mørke Volvoen da den svingte nordover på Bispeveien. Han satte på blålys, og da svensken skulle svinge av veien endte bilen i grøfta.

To trøtte tryner spurte fortvila om veien til E18.

– De var veldig slitne, og veldig uvenner, forteller lensmann Gulliksen til ReAvisa.no, som først fortalte den utrolige historien. I ettertid har historien fått bein og gå på, og svenskene på ville veier i Re er omtalt i mange medier.

– Trolig har de vært i Drammen, men det er ikke godt å si hva som stemmer og ikke stemmer av det de fortalte, sier en lattermild lensmann til ReAvisa.

– De var hvert fall ikke klar over at de var rett nord for Tønsberg, 14 timer etter at de reiste fra samme sted.

Hvordan de har klart å unngå E18 på sin tidkrevende ferd fra Tønsberg til Re, er en gåte. De kjørte i retning fra E18, på en av tilførselsveiene til E18, da krangelen toppet seg på Hengsrød.

Både mann og kone er anmeldt for hvert sitt forhold.

Mannen hadde ikke førerkort, og var kartleser for den vanvittige bomturen. Han tok over rattet da det rant over for kona, og er anmeldt for kjøring uten førerkort.

Kona er anmeldt for å ha overlatt bilen til en som ikke oppfyller vilkårene.

– Så kan det diskuteres hvor frivillig det var, etter krangelen på Hengsrød, sier lensmann Gulliksen.

Trafikken løste seg opp etter en drøy halvtime med kø på stedet, etter at bil og henger var oppe fra grøfta igjen.

– Det måtte en del rygging til, etter kraftig veiledning fra undertegnede, sier lensmannen med stramme lepper.

Han har aldri hørt om noe liknende, og innrømmer at det var vanskelig å holde maska midt oppi det hele. Svenskevitsene sitter løst på lensmannskontoret dagen derpå.

– Og hvordan ender denne svenskevitsen?

– Det kom en patruljebil fra Horten som viste veien ned til ferga. Nå har de i det minste kommet seg over til Østfold.

Fra Moss bør det være mulig – sjøl for det svenske ekteparet – å finne fram til E6 eller E18 og komme seg til Sverige, mener en optimistisk lensmann.

