Frode har tema klart: Frivillighet og folkehelse

Hvordan kan du leve det gode liv som godt voksen i kommunen vår? Det er spørsmålet som stilles i konferansen «Endelig voksen».

De fleste av oss husker ideen til pensjonistforeningene i Re som ble realisert, om uteområdet ved Re helsehus. Sånt som dette kan det blir mer av i framtida, det er viktig å spille på lag med foreninger og frivilligheten.

Derfor er folkehelse og frivillighet de to viktigste stikkordene for årets konferanse. – Frivilligheten er utrolig verdifull for lokalsamfunnet vårt. Frivillig innsats bidrar til at mange får et sted å høre til, og at mennesker får en aktiv, innholdsrik og meningsfull hverdag.

Mest mulig velferd for pengene

Det sier kommunalsjef for helse og mestring, Frode Hestnes, fra Re. Han vil også innta scenen for å prate om framtidas helsetjenester i Tønsberg kommune: – Vi blir stadig flere eldre i samfunnet vårt, og stadig flere som vil ha behov for hjelp.

– Da må vi sørge for at vi får mest mulig velferd igjen for pengene, og at vi bruker ressursene på en måte som sikrer at alle får hjelp på riktig nivå, sier Frode.

– Det er mange måter å være frivillig på, og vi trenger mangfoldet, mener kommunalsjefen.

Frivillighet gjør godt for alle

– Noen engasjerer seg i organisasjoner, lag og foreninger, mens andre bidrar som frivillige som på sjukehjem, helsehus og aktivitetshus. Hvis man ønsker å bidra, gjelder det å finne noe man trives med.

– Da har ikke innsatsen bare en verdi for den som nyter godt av innsatsen, men også for den frivillige sjøl, poengterer han.

Det nevnte prosjektet ved Re helsehus sto Marthine Søyland Hoel for på vegne av kommunen.

Stedsutvikling henger sammen med folkehelse

Marthine jobber med stedsutvikling i Tønsberg kommune, og de vil holde et innlegg om hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for folkehelse i utviklinga av kommunen. Dette henger nemlig sammen:

– Mange tenker kanskje på kosthold, fysisk aktivitet og gode vaner når man hører om folkehelse, men for å styrke folkehelsen i kommunen må vi ha med oss dette også når vi forvalter arealene og utvikler kommunen vår.

Det blir også live podcast under konferansen med fastlegene Cathrine Abrahamsen og Siri Dalsmo Berge.

Live podcast fra Støperi-scenen

Podcasten «Fastlegetimen» har blitt veldig populær. Hvis du deltar på konferansen, får du mulighet til å sende inn spørsmål som de to legene vil besvare fra scenen.

Det blir også flere på scenen som skal snakke og underholde, det kan du lese mer om på Tønsberg kommune sine nettsider (ekstern lenke).

Der finner du også link til å sende inn spørsmål til «Fastlegetimen» og du finner link til påmelding.

Konferansen passer egentlig for alle

Konferansen finner sted på Støperiet i Tønsberg torsdag 19. september 2024 fra klokka 09.00 – 15.00. Dette er tredje året denne konferansen arrangeres, en konferansen som har høsta mye skryt i de to tidligere årgangene:

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og opplever at folk syns det både er nyttig, lærerikt og interessant å delta. Derfor gleder vi oss til å arrangere konferansen for tredje år på rad, sier Frode Hestnes.

Konferansen passer for deg som har noen godt voksne i familien, for deg som er godt voksen sjøl – og for deg som har planer om engang å bli det.

