Enda en Revetal-butikk er best i kjeden: – En drøm

– Det har vært en drøm siden jeg overtok butikken i 2008, forteller Lukas til ReAvisa.

Den gangen Lukas Ljøterud tok over butikken var det ganske trangbodd for Rema-butikken i Revetalgata, tvers ovenfor Jernia Revetal – der Ditt grafisk holder til i dag. Planene var flere for flytting, før dagens plassering ble en realitet med butikkåpning i høsten 2017.

Enda lenger tid skulle det ta før en annen drøm gikk i oppfyllelse: Bli beste butikk i kjeden her i regionen Vestre Østland. Men nå skjedde det: Rema 1000 ble nylig kåret til årets butikk for 2023.

Skaper en en enorm motivasjon og lyst

– Veldig moro å bli kåret, det har jo vært en drøm siden jeg overtok butikken i 2008 og de ansatte har også håpa på det lenge. Det skaper en enorm motivasjon og lyst, både for meg og de ansatte til å jobbe videre med å levere en bra handleopplevelse for kundene, sier Lukas til ReAvisa.

– Vi har fokus på hyggelige og dyktige ansatte, som skal sette kunden i fokus. Det blir flere og flere kunder, som også sier at de trives godt i butikken, og kommer tilbake igjen og igjen.

– Vi har jobba godt i flere år med å sette gode rutiner for drift av butikken, som igjen har resultert i høyere butikkstandard og god vekst.

Revetal-service og smil

Rema 1000 er den foreløpig siste i ei utrolig lang rekke med butikker på Revetal og i Re som blir kåret til den beste i sine kjeder. Det er noe med det å drive her i bygda vår som forplikter når det gjelder service og smil.

Rema 1000 Revetal har i dag 19 ansatte og omsatte i fjor for over 100 millioner kroner. – Vi må jobbe med vårt for at kunden skal bli fornøyd. Det er det viktigste, men det er alltid gøy med kåringer også.

På veggen ut mot Bispeveien henger det et digert seil med bilde og tekst om at «vi vant» – det har mange kunder fått med seg, forteller Lukas.

Gratulasjoner i kassa

– Ja, vi får masse gratulasjoner av kunder som sier at det er veldig fortjent og at vi gjør en fantastisk jobb, forteller Lukas – og det varmer aller mest.

Nå skal all heder og ære og energien som følger med på lasset med en slik pris settes inn på å fortsette den gode jobben som gjøres av hele staben:

– Vi håper selvfølgelig at vi vinner 2024 også, men det er mange gode butikker i regionen som også fortjener dette.

