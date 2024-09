Fullt hus og venteliste for forestillingen «Med mine øyne» – om det å få livet snudd på hodet

Heidi ble blind i voksen alder og har skrivi dikt om det og gitt ut diktbøker. Nå har hun også skrivi en forestilling, og det ble kjapt fullt hus når den settes opp på «hjemmebane».

– Heisann!, skriver Heidi Halvorsen til ReAvisa: – Onsdag 18. september klokka 19.00, på Papirhuset i Tønsberg, skal jeg ha min egen forestilling: «Med mine øyne».

– Fortellingen er om det å miste synet og litt til, forteller Heidi. Det er en fortellerforestilling med fortelling, dikt og sang, utarbeida av Heidi i samarbeid med Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte (KABB) og regissør Helga Samset.

Publikum både ler og gråter

Da Heidi skreiv til lokalavisa var det allerede over hundre påmeldt, og innen vi rakk å publisere en sak var det stapp fullt. Men fortvil ikke, det jobbes både med enda en forestilling i Tønsberg og det er flere anledninger til å se forestillingen på andre scener.

Anmeldere som har sett forestillingen forteller at Heidi forteller med humor og dypt alvor om noen av de vanskeligste øyeblikkene i livet:

Publikum både ler og gråter.

Hvordan kan vi inkludere bedre?

Gjennom fortelling, musikk og dikt tar Heidi tilhørerne med inn i sin verden. Vi får være med på reisen hennes fra lys til mørke, og med Heidi som guide får vi et unikt innblikk i hva som skjuler seg der. Av både gleder og sorger.

– Sjøl om de færreste opplever å miste synet, har alle en historie og sine ting i livet som kanskje har gjort at noe gikk tapt eller ble forandra. Jeg tror forestillingen er med på å skape et åpent rom med plass til all slags livsbagasje, forteller Heidi.

Innholdet i forestillingen utfordrer også våre holdninger til mennesker med funksjonsnedsettelser og hva vi kan gjøre for å skape bedre inkludering.

Fullt hus – setter opp venteliste

Forestillingen hadde premiere i sommer, til gode kritikker og med mange fantastiske tilbakemeldinger. Heidi Halvorsen er utdannet spesialpedagog og bor i Våle i Re og jobber nå som elevveileder ved Re videregående skole.

Etter suksessen med diktsamlingene sine er hun mye booket som oppleser og musiker. Nå også aktuell med sin splitter nye forestilling av året. Dette blir første oppsetning her i hjemkommunen.

En oppsetning som er så populær at det er satt opp venteliste for å få se den på Papirhuset i Tønsberg til uka, onsdag 18. september 2024.

Ekstra spennende på «hjemmebane»

Ellers skal hun vise forestillingen i Kristiansand Domkirke søndag 15. september, så Tønsberg til uka, så Stavanger Domkirke 19. oktober, Fagerborg kirke i Oslo 23. november, Båstad i Indre Østfold i januar 2025 og igjen tilbake til Vestfold og hjem til Re med forestilling i Bjerkely kirke 2. mars 2025.

Om den utsolgte forestillingen med venteliste på Papirhuset i Tønsberg onsdag til uka, sier Heidi sjøl: – Dette blir jo på «hjemmebane», så det er ekstra spennende og gøy med så mange folk!

– Og heia ReAvisa! Fortsatt min favorittavis!!

