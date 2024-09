Denne Re-helga: Re-rennet, motocross-løp, NM i bueskyting og offisiell åpning av hus og hage

Denne helga skjer det mye på idrettsfronten her i bygda, og det blir offisiell åpning for Revetalhage og -hus.

Det kanskje største som skjer denne Re-helga er offisiell åpning av Revetalhage og -hus lørdag, det skjer noe allerede fra klokka 11.30 og utover dagen. Mye mer om dette kan du lese i papiravisa.

Bak prosjektet står NaKuHel Vestfold – les om historien bak i denne ReAvisa-saken: – En drøm som har gått i oppfyllelse.

Skiskyting, motocross og bueskyting

For å starte med det mest usikre, IL Ivrigs skiskyttergruppe inviterer til Re-rennet søndag 15. september 2024. Men det er såpass få påmeldt uka før renn, at det kan være at det blir flytta til en kveld til uka, som et kveldsrenn istedenfor.

Det som er helt sikkert, er at det blir motocross-løp lørdag på Ødegården i Ramnes. Her har det blitt kjørt cross siden 1960-tallet, og denne helga er det løp i en cup for Re motorsport og andre klubber i Vestfold og Telemark, med deltakere fra disse klubbene.

Det blir også Norgesmesterskap i regi av Tunsberg historiske bueskytterlag på jordene til Ramnes søndre gård lørdag. Dette er 8. året de legger stevnet til Re. Flere norgesrekorder er satt her opp gjennom åra.

Samtidig som NM i historisk bueskyting, er gårdsbutikken på Ramnes søndre gård oppe fra klokka 13.00 til 16.00.

