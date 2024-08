Vi følger Jeanette i OL-finalen: – Tenk hvis Re-jenta tar Norges første OL-medalje

Nok en gang går Jeanette Hegg Duestad inn i en OL-finale som en av favorittene, i en verdensidrett der alle åtte finalistene representerer hvert sitt land.

Kommentatorene Henrik Jonassen og Ole Kristian Bryhn på MAX, som viser alt fra OL, har store forventninger til Jeanette Hegg Duestad (25) fra Fon: – Tenk hvis Re-jenta tar Norges første OL-medalje.

Det starter med knestående: – Hva skal vi si? En litt avventende start, kanskje. For all del ikke en dårlig start, men…

Skytesporten er en verdensidrett

Jeanette åpner på en femteplass, men med en score som er bedre enn verdensrekorden for ett par år siden. Men det skytes så utrolig godt over hele linja i denne OL-finalen at sjøl ikke det å skyte bedre enn verdensrekorden fra 2022 holder nå.

Helt klart at det satses stort i skytesporten verden over, i en ekte verdensidrett: I finalen er det åtte finalister fra hvert sitt land, fra tre forskjellige verdensdeler.

Etter knestående er ferdig blir det sjetteplass så langt.

– Helt fenomenalt god skyting

På liggende skyter hun seg kjapt oppover til en fjerdeplass, rett bak bronsemedaljen: – En viktig første serie på liggende, Jeanette skyter seg godt inn i medaljekampen igjen.

– Hun er definitivt med nå, skyter seg oppover og oppover. Ja, hun skyter helt strålende nå, helt fenomenalt god skyting, sier MAX-kommentatorene.

– Det er et sinnssykt nivå her nå, spesielt de fem beste. Jeanette ligger fortsatt på fjerdeplass, med sånn skyting!

Alt avgjøres på stående skyting

Nå går de i gang med stående skyting, der alt skal avgjøres. – Hun har vært en av verdens beste gjennom flere år nå, så hun hadde virkelig fortjent dette nå, sier kommentatorene om Jeanettes OL-medalje-muligheter.

– Stående starter Jeanette med det nest beste skuddet av alle, med 10,4 – så 10,4 – nå 10,6 – nå skyter hun seg opp på andreplass her.

I første utslagsrunde starter Jeanette med beste mulige skudd – 10,9: – Det var et utrolig viktig 10,9-skudd!, jubler kommentatorene.

Ny fjerdeplass i OL-finale

– Dette skuddet kan gjøre deg historisk! Dette skuddet kan gi deg OL-medalje! Men det gir også nerver!, nærmest roper TV-kommentatorene. Så ryker likevel medaljen med marginer – nok en gang:

– Det blir enda en fjerdeplass i OL, hennes tredje fjerdeplass etter to fjerdeplasser i forrige OL, konkluderer MAX-kommentatorene Jonassen og Bryhn, etter et skudd som sender Jeanette ut av finalen før medaljene skal deles ut.

Dermed reiser Jeanette hjem fra Paris-OL med følgende strålende plasseringer i verdenstoppen i verdensidretten skyting: En fjerdeplass, en femteplass og en åttendeplass.

– Jeg gjør alt, nå er det bare helt tomt

NRK radiosportens kommentatorer oppsummerer med at Jeanette og de norske skytterne har hatt marginene mot seg i dette OL-et. På 10 meter glapp medaljen med 0,1 poeng, på 50 meter med 0,5. Til NRK sier Jeanette at hun har det «helt greit»:

– En fjerdeplass i OL, det er ikke vits i å grave seg ned for det. Jeg kjenner på en frustrasjon over at alt kjennes veldig greit, men at det blir etter hvert store bevegelser og jeg må bare prøve å trøkke på.

– Men jeg har stålkontroll på pulsen, det har jeg takla en haug med ganger før, men den geleen i beina skulle jeg vært foruten. Det var litt utur, det var det. Jeg gjør alt her, så nå er det bare helt tomt, sier Jeanette med gråten i halsen i NRK-intervjuet.

Tredje og siste OL-øvelse

Finalen i 50 meter luftrifle individuelt kvinner går fra klokka 09.30 til 10.30 fredag 2. august 2024. I denne øvelsen har Jeanette norsk rekord i finale, og hun ble nummer fire i forrige OL i Tokyo i 2021.

Jeanette kom videre til finalen etter en superspennende kvalifisering, der hun starta nede på en 18. plass og skøyt seg inn blant de åtte beste, som går til finalen, med en femteplass til slutt.

Tidligere i dette OL-et har Jeanette en femteplass fra 10 meter luftrifle mixed team og en åttendeplass fra 10 meter luftrifle individuelt kvinner, der hun imponerte stort i kvalifiseringa.

Kort om Jeanette Hegg Duestad:

Født 11. januar 1999 i Tønsberg, vokst opp i Fon, nå bosatt på Borgen i Ullensaker.

ReAvisa skreiv om skyttertalentet fra bygda vår første gang for godt over ti år siden. Hun ble kåret til Årets idrettsnavn i Re av ReAvisa-leserne i 2015, bare 16 år gammel. Les mer om historien bak idrettseventyret i denne ReAvisa-saken.

Meritter er mange, Jeanette har vært ranket som verdens beste i sine disipliner flere ganger. Sjøl minnes hun best da hun tok tre gull i EM 10 meter i fjor.

I forrige OL, som var debuten hennes i OL, ble det to fjerdeplasser i øvelsene 10 meter luftrifle og 50 meter match.

Jeanette er skytter på heltid, og har hest som hobby. Skyttersporten passer Re-jenta mest av alt fordi hun liker orden og organisering, det er en strukturert sport.

Ifølge utøverpresentasjonen fra Skytterlandslaget er favorittmat tortellini, favorittfilm eller -serie Outlander, favorittmusikk country.

Du kan følge Jeanette på Instagram: Jeanetteduestad.

Kort om Jeanette i årets OL:

Jeanette skal konkurrere i tre OL-øvelser, først ut er 10 meter luftrifle mixed team sammen med Jon-Hermann Hegg lørdag 27. juli 2024 med kvalifisering fra klokka 09.00 til 09.30, der det skytes 2 x 30 skudd. Finalen går samme lørdag klokka 10.30 til 11.30, med bronse- og gullfinale.

Så er det 10 meter luftrifle kvinner søndag 28. juli 2024 fra klokka 09.15 til 10.30 med kvalifisering 60 skudd. Mandag 29. juli 2024 er det finale fra klokka 09.30 til 10.15, med de åtte beste fra kvalifisering. I denne øvelsen har Jeanette Hegg Duestad både norsk rekord, europeisk rekord og olympisk rekord i kvalifisering – intet mindre. Jeanette ble nummer fire i finalen i siste OL, etter seier i kvalifisering.

Til slutt er det 50 meter rifle match kvinner. Det er kvalifisering 3 x 20 skudd torsdag 1. august fra klokka 12.00 til 13.30. De åtte beste går til finale fredag 2. august fra klokka 09.30 til 10.30. I denne øvelsen har Jeanette norsk rekord i finale, og hun ble nummer fire i forrige OL i Tokyo i 2021.

Jeanette er en av rundt hundre norske deltakere i OL, som arrangeres fra fredag 26. juli til og med søndag 11. august. Alt av OL strømmes på Max. Du kan høre alt på direkten på NRK radiosporten.

