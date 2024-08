Jente skadet i MC-ulykke – henta med luftambulanse

Nødetatene rykker ut til ei trafikkulykke i Re: En MC med en person har kjørt ut.

Første melding kom klokka 12.40 fredag 2. august 2024: Ei jente er skadd. Hun er bevisst. Et redningshelikopter er på vei til stedet og vil lande cirka to kilometer sør for ulykkesstedet, opplyser Politiet i Sør-Øst.

Ulykkesstedet er på Bjuneveien, rett etter krysset fra Kåpeveien. Veien er helt stengt i begge retninger fra kryssene Kåpeveien og Bispeveien.

Fraktes med luftambulanse

Politiet meldte først at jenta fraktes til sjukehus med ambulanse, før det blir klart at hun tas med i luftambulanse til Ullevål sjukehus i Oslo.

Det er mange utrykningskjøretøy på ulykkesstedet, med politi, helse og brannmannskap.

– Vi jobber med å avklare hendelsesforløpet, forteller Politiet i Sør-Øst.

Avhører vitner til ulykken

Klokka 13.48 er nødetatene ferdig på ulykkesstedet. – Vi har avhørt vitner og dokumentert åstedet ferdig, melder politiet på stedet.

– I en sving har MC-en trolig truffet grus, noe som har medført velt.

Veien åpnes igjen for fri ferdsel ganske så snart.

Lastebilvelt langs Bispeveien

Tidligere samme fredag velta et vogntog ut av Bispeveien og havna i en åker. Føreren var på beina etter ulykken, og det var ingen andre involvert.

Trafikken gikk forbi ulykkesstedet i ett felt. Ulykkesstedet er Bispeveien ved Svinevoll. Berging er utsatt, informerer Politiet i Sør-Øst.

Første melding om denne ulykken kom klokka 10.26 fredag 2. august 2024.

