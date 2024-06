Ei drøy uke til Rockstream-gjengen slipper sommeren løs: – Dugnadsånden er definitivt ikke død

– Vanvittig bra trøkk – det bare renner inn folk her som snekrer og maler og planerer opp og gud veit hva!

Svein Flåteteigen, festivalsjef for Rockstream-festivalen langs Kileveien vest for Revetal, forteller om et luksusproblem – i den grad det er noe problem i det hele tatt.

Vanligvis, ikke lenge før festival, har lista over frivillige før, under og etter festivalen vært lang og flott, med masse flinke dugnadsfolk, men det har alltid vært noe som har mangla.

Re-festival mot strømmen

– En liten funfact foran årets festival, forteller Svein til ReAvisa: – For første gang trenger vi ikke å legge ut en status om at vi trenger flere frivillige. Det har alltid ordna seg, men i år er vi berga på alle vis.

– Det er rekordmange frivillige i år, forteller festivalsjefen som huser festivalen på egen hjemgård. Antall frivillige, og all den kunnskapen de sitter på, gjør at årets festival har dekket behovet – og vel så det.

Og det mens de fleste festivaler sliter med å få tak i nok frivillige, der det skrives om at flere og flere festivaler må leie inn personalhjelp for å få dekka alle oppgaver.

– Så vi er ganske så privilegerte, forteller en strålende fornøyd og forventningsfull festivalsjef til ReAvisa.

Tre scener, tre dager

Dette er denne sommerens eneste musikkfestival i Re, der vi har vært bortskjemt med mange festivaler tidligere sommere. Kanskje er det derfor bygdefolket slår ring rundt denne ene festivalen som er igjen – og trår te’ som frivillige før, under og etter.

Årets festival, som arrangeres fra og med torsdag 20. juni til og med lørdag 22. juni 2024, kan du lese mye mer om i denne ReAvisa-saken. Vil du mimre tilbake til fjoråret, så sjekk her.

Festivalområdet har husa flere forskjellige konserter og festivaler opp gjennom åra, og Rockstream-festivalen har blitt arrangert her siden 2018.

Det er totalt tre scener med musikk gjennom tre dager, der låvescenen langs Kileveien har gratis inngang alle dager.

