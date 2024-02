Gamere over hele verden venter på spillet reingen har vært med på å lage: – Veldig nervepirrende dager

– Køen var over en time lang for å prøve en demo-versjon da vi besøkte ei messe i Japan, forteller reingen.

Ikke bare de nasjonale, men også internasjonale, mediene skriver om spillet som straks lanseres – nå er slippdato satt, og det er 7. mars 2024. Her hjemme i Norge skriver blant annet VG om forventningene fra et internasjonalt spillmiljø (ekstern lenke):

Spillverden holder pusten mens de venter på lanseringen av et spill som har vakt internasjonal oppsikt allerede før lansering. En kar fra Re har vært med på å lage det, og reiser verden rundt for å promotere det.

Prisbelønt reing

Dette er spillselskapet Hyper Games sitt største prosjekt hittil, de har brukt de siste åra på «Snusmumrikken: Melodien i Mummidalen». Nettstedet Eurogamer har spillet med på sin liste over de mest spennende titlene som kommer i år.

Hyper Games har kontorer på Grünerløkka i Oslo, men Terje Gran fra Re jobber fra Australia. Mer om det seinere i denne saken, for vi må høre mer om forventningene til spillet.

Mye på grunn av deres tidligere meritter, der den forrige utgivelsen «Mørkredd» stakk av med flere priser for tre år siden.

– Det tar helt av

Dette var første gang et norsk spill vant Nordic Games Awards, og nå mener mange at det kan skje igjen – også internasjonalt. Terje har blant annet vært i Tokyo for å delta på en messer. Da tok det helt av med demoen av spillet.

Det spinner ut av Tove Janssons kjente Mummitroll-univers. I Japan er det Mummi-greier overalt, Mummi er som Disney der borte.

På messen fikk Hyper Games et lite hjørne i det såkalte indie-området. Der skjedde det noe helt spesielt:

Timelange køer

– Vi hadde kø mer eller mindre hele tida, på alle dagene som messen var åpen – folk sto i kø i en time og enda lenger for å prøve spillet vårt! Det var gøy!, forteller Terje.

Lansering er nå satt til 7. mars 2024. Flere store nettsteder har allerede omtalt spillet. På spillplattformen Steam er de blant de 200 mest «wishlistede» titlene.

Til sammenligning kom det ut over 14.000 spill på plattformen i fjor. Det lover med andre ord godt, skriver VG.

Flytter fram og tilbake

Terje er fra Re, men bor nå som nevnt i Australia – igjen. – Vi driver og flytter fram og tilbake. Så vi har vel flytta rundt fem ganger til og fra, sier han og ler i prat med lokalavisa hjemme.

– To av barna er født i Norge og en er født i Australia. Så vi skal tilbake til Norge igjen på et tidspunkt. Vi er hjemme hver sommer, hele familien, cirka halvannen måned.

– Da bor vi med foreldrene mine på Revetal, i tillegg til å reise rundt i Norge. Og jeg jobber i Oslo, i tillegg til at vi har ferie og nyter den norske sommeren.

Hjemlengsel

Sjøl om han og familien til daglig holder til på den andre siden av kloden, kommer alltid kontakten med hjembygda være nær og kjær: – Alltid! Resten av familien er jo fortsatt i Re: Foreldre i sentrum, søster i Revetal 3, en nevø i Skjeggestadåsen og en nevø i Stokke.

– Så bra, da får du og familien deres dose med lukta av nysprøyta jorder hvert sommer?

– Ingenting lukter «hjem» som nygjødslede jorder, sier Terje og ler godt.

Nervene begynner å komme

Hans rolle i utviklingen av spillet er som programmerer, aller mest tidlig i prosjektet, pluss at han er rundt på messer i hele verden for å vise fram alt fra demo-versjoner til mer ferdige versjoner.

– Det er fantastisk gøy, forteller Terje. Nå nærmer det seg lansering, og det er fryktelig spennende – etter en lang arbeidsprosess og med store forventninger fra spillverden:

– Ja, nå nærmer det seg. Nervene begynner å komme. Altfor spennende. Skikkelig nervepirrende dager!

