Befal og brettspill-entusiast – og blant de beste i verden: – Dette er en blanding av sjakk og yatzy

Bygda vår har fått en brettspill-proff, uten at han var klar over sjøl at han lå på nivå med verdenseliten. – Langt over forventa, sier Klas Mikkel om VM-debuten.

ReAvisa har lenge vært nysgjerrig på bygdas store brettspill-mann, Klas Mikkel Tohn, som har tipsa om at han driver med dette som en etter hvert ganske så seriøs hobby.

Til vanlig er 34-åringen befal i forsvaret, men fritida går ofte med til brett- og miniatyrspill. – Det har jeg drivi med helt siden jeg fikk mine første bokser med miniatyrer som liten gutt, forteller Klas Mikkel.

Hadde ingen ambisjoner

Første helga i februar ble den aller første store internasjonale turneringa arrangert for lag “World Team Championship” (WTC), der bare de seksten beste lagene fra hele verden var invitert. Blant dem Klas Mikkel og laget hans. Turneringa fant sted i Granada i Spania.

Hvert lag teller fire stykk, der reingen hadde med seg Alexander Heetmøller, Filip Dingum og Tim Aasen, henholdsvis fra Kongsberg, Moss og Oslo. De var kvalifisert som det eneste laget fra Norge, og spilte som sådan med det norske flagget på brystet.

– Vi fra Norge hadde egentlig ingen ambisjoner om å prestere noe høyt, da vi anså oss som underdogs. Vi var usikre på hvor nivået lå reint spillmessig i Norge, og om vi kunne hevde oss mot de aller beste i verden.

Taktikk fra start til slutt

Turneringa går over to dager, lørdag og søndag, og det blir spilt tre kamper hver dag – totalt seks kamper. Spillet er “Star Wars legion”, et miniatyrspill. Dermed er det ikke et tradisjonelt brettspill, i den forstand at her har alle med seg sine egne figurer.

Og man spiller på et bord hvor «brettet» er 91 centimeter x 184 centimeter. På brettet settes det ut skog, hus og gjerder og andre ting som utgjør terrenget i scenarioet.

Hver spiller skal prøve å gjennomføre et oppdrag som gir poeng, samtidig som man skal hindre motstanderen i å klare gjennomføre sine oppdrag.

Beste kampen endte med tap

Oppdragene er forskjellige fra kamp til kamp, forteller reingen til lokalavisa hjemme. Som navnet tilsier, så er det kjente karakterer og soldater fra Star Wars-universet som brukes. Hver kamp varer to og en halv time. Det norske laget vant fire og tapte to kamper.

– Vi møtte amerikanere som regnes for å være de beste, og vi spilte veldig javnt. Det var her vi gikk på våre to knepne tap. Ellers møtte vi dansker og et lag fra Wales.

– Der ble det seier, men vår beste kamp må være kampen mot USA – tross tap.

Fikk føle på konkurransen

De amerikanske lagene er nemlig ranka som best i verden, med den regjerende individuelle verdensmesteren som kaptein. – Her spilte vi ekstremt javnt og tapte med små marginer, som ga oss bedre score totalt sett.

Så sjøl om kampen endte med tap, var det ifølge nordmennenes eget syn deres beste kamp i turneringa. – Det var veldig gøy at vi skulle havne så høyt som vi gjorde, 5. plass er en seier i seg sjøl, sier Klas Mikkel.

Han forteller at de hadde som mål å ikke komme sist, men det hadde vært OK det også – bare for å føle på nivået internasjonalt.

En blanding av sjakk og yatzy

– Vi drømte om en 12. plass, kanskje. Derfor var 5. plassen langt over forventa. Nå satser de på å bli med på flere internasjonale turneringer. Klas Mikkel har vært med og spilt individuelt helt siden Star Wars legion ble lansert i 2018, og han er blant landets beste.

– Spillet føles som en blanding av sjakk og yatzy, man må ha en plan for åpning og angrep – men man må hele tida beregne sannsynlighet og risiko. Det gjelder å sette seg sjøl i en bedre posisjon enn motstanderen.

– Får plutselig motstanderen overtaket og setter deg i en vrien situasjon, da må du reagere raskt og legge en ny plan, forteller han. Hele tida gjelder det å tenke ut den beste taktikken, ut ifra situasjonen du står i i spillet.

Et eget rom hjemme til spillet

Hjemme i huset på Revetal har han et helt eget rom satt av til dette. Her spilles og trenes det, men det er også bygging og maling av sine egne brikker. Det legges mye kreativitet og planlegging i dette, med mye personlighet i hver enkelt brikke sin styrke og svakhet.

Ellers driver Klas Mikkel med litt jakt, sprinttriathlon og interesserer seg for historie. Han er en stor Re-patriot som brenner for bygda si. – Selvfølgelig, og en av mine store interesser innen historie er Slagene på Re, forteller han til ReAvisa.

Etter 5. plassen i årets turnering fikk det norske laget en invitasjon til neste års WTC som arrangeres i Manchester i England i 2025. – Så da blir det å delta på flest mulig turneringer her til lands og i utlandet fram til det, forteller brettspill-proffen fra Re.

