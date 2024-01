Tirsdag er det tilbake til normalen

Vær og føre ble bedre enn frykta, så alt blir som vanlig igjen allerede i morgen.

– Været ramma oss ikke så hardt som vi frykta, og i tillegg har teknisk drift gjort en fantastisk jobb for å holde veiene våre åpne og framkommelige, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.

Skoler og andre kommunale tjenester vil holdes åpne som normalt fra og med i morgen tirsdag, melder Tønsberg kommune i ei pressemelding mandag 22. januar 2024.

– En nødvendig avgjørelse

Søndag vedtok kriseledelsen i kommunen at flere kommunale tjenester skulle holdes stengt mandag, og at elever i 5.-10. klasse skulle få hjemmeundervisning.

– Det var en nødvendig avgjørelse som vi tok etter møte med statsforvalter, fylkeskommunen og andre kommuner i fylket, mener kommunedirektøren.

– Vi hadde grunn til å frykte at situasjonen på veiene skulle bli enda mer krevende, og ønsket derfor å begrense antallet biler i trafikken.

– I tillegg var mye av skoleskyssen og annet busstilbud stengt ned, viser hun til. Også Re VGS stengte skolen og hadde hjemmeundervisning.

Maner til forsiktighet

Meteorologisk institutt utstedte i helga to farevarsel for vårt område, et oransje farevarsel for glatte veier veier og et gult for flom. Der andre fikk det varslede været til det fulle, som Oslo, fikk ikke vi det her i like stor grad – heldigvis. Noen utfordringer med vannmengdene har det likevel vært.

Nå ligger alt til rette for at både skoler og andre tjenester kan holdes åpent som normalt resten av uka. – Veiene våre er framkommelige og skolegårdene er strødd.

– Det betyr at vi kan gjenåpne alle tjenester, men det kan fortsatt være glatt mange steder, sier kommunedirektøren.

– Jeg vil derfor oppfordre alle til å være forsiktige i trafikken, enten man går eller kjører.

