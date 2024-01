Skikkelig holkeføre i vente – setter ny kriseledelse

Tønsberg kommune har igjen satt kriseledelse på grunn av vanskelig vintervær i vente. Endelig avklaring angående mandagen kom klokka 15.03 søndag.

Alle skolebusser og all tilrettelagt skoleskyss med taxi og minibusser er innstilt mandag, melder Vestfold fylkeskomme i ei pressemelding. Det gjelder for mandag 22. januar 2024, på grunn av været som er venta.

Dette kan også få konsekvenser for kommunens tjenester mandag, melder Tønsberg kommune i ei pressemelding til ReAvisa.

Ekstremvær gir utfordringer – igjen

– Ekstremvær og holkeføre vil antageligvis skape utfordringer for tjenestene våre mandag. Nå skal vi sette oss sammen i kriseledelsesmøte og planlegge for hvordan vi best mulig løser dette, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.

Kommunen vil komme tilbake med ei ny pressemelding seinest 15.00 i dag, heter det i pressemeldinga søndag formiddag.

Revetal ungdomsskole viser, i likhet med barneskolene i Re, til den varslede avklaringa.

Re VGS stenger skolen

Re VGS har allerede meldt at de holder skolen stengt og at de kjører hjemmeundervisning mandag, i likhet med de andre videregående skolene i fylket.

Det er sterke oppfordringer til å la bilen stå i været som ventes. Store snømengder har allerede lava ned, før det nå blir mildvær og regn i Re.

Meteorologisk institutt har utstedt oransje farevarsel om svært vanskelige kjøreforhold og gult farevarsel om flom i vårt område.

Hjemmeundervisning for noen

Klokka 15.03 kommer pressemelding med avklaring, som var lova innen klokka 15.00: Det blir hjemmeundervisning for ungdomsskolene og for 5. – 7. klasse mandag 22. januar.

Sårbare barn og unge med spesialtransport kontaktes direkte, melder kommunen i pressemeldinga. – Målet vårt er å holde mest mulig av tjenestetilbudet åpent, sier ordfører Frank Pedersen.

– Men på grunn av stans i store deler av kollektivtilbudet og varsla hålkeføre må vi redusere noe.

Flere forbehold

For 1. – 4. trinn blir det undervisning på skolene som normalt, men foreldre og foresatte må vurdere om de får barna sine trygt transportert til skolene. Det blir ikke ført fravær denne dagen. SFO holder åpent.

Barnehagene er åpne, men vi oppfordrer alle som har hjemmekontor eller andre muligheter til å holde barna hjemme om å gjøre det.

Kulturskolen gjennomfører digital undervisning etter skoletid

Redusert tilbud

Det kan bli forsinkelser og noe redusert tjenestetilbud i hjemmetjenesten. Her blir det gitt direkte beskjed til innbyggere som mottar slike tjenester, skriver Tønsberg kommune på sine nettsider (ekstern lenke).

Dagsenter for demente og aktivitetshus er også stengt mandag.

Saken oppdateres.

