Snøkaoset: Ingen busser går og skolene stenger

Utafor vinduet er det helt hvitt, når Kong Vinter kjører på med mer snø. Det skaper store problemer.

Flere ReAvisa-tipsere sender bilder og rapporter om helt umulige kjøreforhold, der veier føyker igjen minutter etter brøytebilen har kjørt der. – Nesten umulig å se hvor veien går, skriver en leser med bilde av et hvitt teppe foran bilen.

– Kan skjønne hvis de innstiller alle skolebusser i dette været, ja! Mange står bom fast!

VKT: «Alle busser er innstilt»

Og akkurat det skjer: Onsdag morgen 17. januar 2024 melder VKT på sin egen nettside at «alle busser er innstilt» i Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik og Horten kommuner.

Det vil si at ingen busser går til og fra Re-skolene. Flere velger å stenge: – Ikke kom på skolen!, oppfordrer rektor ved Revetal ungdomsskole. Det blir hjemmeskole i snøkaoset.

Foreldre og elever skal allerede ha fått beskjed fra skolene.

– Kaotiske tilstander på veiene

– Det legges i dag opp til at alle elever kan bli hjemme og få sin undervisning på Teams, der det lar seg gjøre. De elevene som allerede er på skolen og på vei til skolen, vil bli ivaretatt her, skriver rektor ved Kirkevoll skole Rikke Lillebø i ei melding til foreldrene.

– Været lager såpass kaotiske tilstander på veiene at vi ser for oss at bussene vil streve med å få henta elever.

Også elever på Revetal ungdomsskole har fått en liknende beskjed.

Flere stengte Re-skoler

– I dag holdes skolen stengt på grunn av snøkaoset. Ikke kom på skolen! Det blir egenjobbing med fag hjemme, send melding til faglærerne deres dersom dere lurer på noe, står det i meldinga til elevene.

Også Ramnes skole er delvis stengt. – Om du har mulighet, så hold barna hjemme i dag, skriver skolen i ei melding til foreldrene.

Det presiseres fra alle Re-skolene at de er delvis stengt: De elevene som har kommi seg på skolen blir ivaretatt.

– Jobber på spreng

Snøværet har skapt større utfordringer enn først antatt. Alle bussene i morgentimene står, og framkommeligheten på veiene er meget utfordrende, skriver Vestfold fylkeskommune i ei pressemelding onsdag formiddag.

– Alle våre entreprenører våre jobber nå på spreng for å få rydda veiene slik at trafikken kan gå som normalt igjen. Dessverre ramma været enda hardere enn vi først antok, sier leder for drift og vedlikehold i Vestfold fylkeskommune Trond Haugstad.

– Siden det kom mye snø i natt og i morgentimene ble det utfordrende i morgenrushet. Vi har kalt inn ekstraordinære ressurser for å ta unna.

Alle elever blir ivaretatt

Bussene gikk først som normalt, men måtte gi tapt for været ut i morgentimene. Enkelte elever kom seg fram til skolene, men kommer seg foreløpig ikke hjem.

Fylkets videregående skoler, deriblant Re VGS, er åpne for de elevene som er kommet seg til skolen, men tilbyr også alternativ undervisning for de elevene som er hjemme.

Elevene som har kommet seg på skolen vil bli ivaretatt inntil bussene igjen vil gå, heter det i pressemeldinga fra fylkeskommunen.

Ikke kjør hvis ikke du må

– Vi oppfordrer alle som ikke må ut å kjøre om å la være. Heldigvis ser været ut til å bli bedre utover dagen. Vi har hendene fulle frem til mildværet som er meldt til helgen, forteller lederen for drift og vedlikehold i Vestfold fylkeskommune.

Tønsberg kommune melder at alle kommunens gymsaler, samfunnshus, idrettshaller og andre utleielokaler dessverre må holdes stengt i dag.

– På grunn av store snømengder er det ikke mulig å holde nødutgangene åpne, melder Tønsberg kommune.

Snø, snø og enda mere snø

Dette er andre gangen denne måneden at det kommer store mengder snø, denne gang i kombinasjon med sterk vind.

