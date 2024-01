Denne Re-helga: Nyttårskonsert og juletrefest

– Den gjengen vi har på scenen, den må bare oppleves. OPPLEVES!, gjentar en alltid like engasjert Knut Høydal.

To kulturarrangement på planen denne helga, ett i Våle og ett i Ramnes – begge tradisjonen tro, her i Re.

Det er også flere vinterlige sportsarrangement som starter opp, nå som snøen har kommet for fullt – les mer om det i denne saken.

En god og gammel tradisjon

Søndag 14. januar 2024 arrangerer julegaveinnsamlinga, Internasjonal møteplass og Flyktningeguide i Re Røde Kors juletrefest for beboerne ved flyktningmottaket i Våle.

– Det vil bli servert julekaker, brus, kaffe og te. Vi går rundt juletreet og synger. Det blir loddsalg og loddtrekning. Nissen kommer med godtepose til barna, forteller Jennifer Tinniom-Varholm.

Det blir underholdning med den lokale tryllekunstneren Guilherme Curty og det blir korsang med elever fra kulturskolen og et ukrainsk kor.

Det hele skjer på Våle samfunnshus søndag 14. januar fra klokka 15.00 til 17.30.

Nyttårskonsert på Elverhøy

Denne helga blir det tradisjonen tro Nyttårskonsert på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes, det skjer også søndag 14. januar 2024. Huset og folka der dirrer av spenning etter å vise fram bygdas musikere, sangere, dansere og band.

Dørene og kiosken åpner klokka 16.00. Konsertstart er klokka 17.00. – Folk må gjerne komme og ta en titt rundt på det flotte kulturhuset vårt før konsertstart, inviterer leder Knut Høydal med åpne armer.

– Re har en lang og rik tradisjon når det gjelder kultur, og vi har fortsatt et sterkt blomstrende kulturliv. Det er virkelig en gave til oss alle – og på nyttårskonserten kan alle få oppleve dette.

Nyttårskonserten i regi av Kulturhuset Elverhøy har blitt arrangert siden 2015.

Hei fram bygdas talenter

– Vi er så stolte av bygda vår, og av alle talentene som finnes her, sier arrangørene som lover et helt forrykende show med rundt tjue forskjellige artister. – Dette er først og fremst en mulighet for bygdas talenter til å vise hvor flinke de er, og hva de elsker å bruke mye av fritida si på.

– Og det er en mulighet for publikum til å applaudere deres innsats og talenter. Det er altså en glede for alle – både på scenen og i salen.

Det blir kiosksalg og billetter kan kjøpes i døra, så langt det er billetter igjen. Billetter kan kjøpes i forkant på TicketCo.

