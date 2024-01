Vannlekkasje i Vålehallen – igjen: – Det er helt utrulig

Femten – tjue dugnadsfolk står på for å redde Vålehallen fra store vannskader – nok en gang: – Det er blitt en årlig greie, dette her.

Det er bare et drøyt år siden Vålehallen fikk store skader etter vannlekkasje, det skjedde i romjula 2022. Da var deler av hallen stengt i flere måneder, men det kunne vært verre.

En stor dugnadsgjeng stilte opp og jobba som besatt for å begrense skadene midt i romjula. Nå er det nesten så man ikke tror at det skjer igjen, torsdag 11. januar 2024, bare litt over ett år seinere:

En tradisjon vi ikke trenger

– Det har blitt en årlig greie, dette her, sier Helge Skaug og sukker oppgitt. Han er driftsleder i IL Ivrig, sitter i hovedstyre, og han kjører skiløyper. I kveld skulle han etter planen ta seg en velfortjent frikveld fra løypekjøringa.

– Da ble det dette her isteden, sier Helge og ler oppgitt i valget mellom å grine eller le over det som har skjedd – igjen. – Det er helt utrulig, men det er sant. Nå er vi i gang igjen.

Han forteller til lokalavisa at det er et rør som egentlig var blenda, som har gått lekk.

Vannet sto fem centimeter over gulvet

– Det er ikke så gæærnt, det kunne vært mye verre. Det var noen gutter som slo alarm, og så fikk en volleyballtrener skrudd av hovedkrana. Det redda nok mye, bare det.

Vannet sto på det meste fem centimeter over gulvet. Det er flerbrukshallen som er ramma denne gangen, det ble den ikke sist.

Nå prøver dugnadsgjengen å stoppe vannet fra å komme inn i «hovedhallen», der det er ny parkett etter forrige runde.

– Gjør alt vi kan for å redde hallen vår

Det er usikkert om røret har fryst eller slått sprekker på annet vis. – Det lekker hvert fall. Så legger ikke vi oss så mye opp i hvorfor det lekker. Vi tenker mest på hva vi kan gjøre nå for å redde hallen vår.

Vålehallen er kommunal, og det er også en vaktmester fra kommunen på plass. Men mest dugnadsfolk. Og de blir gjerne flere:

– Vi trenger folk, bærehjelp. Ta med brekkjern og gjerne ei håndsirkelsag for å skjære opp parkett hvis du har.

– Det var den frikvelden

Helge anslår at dugnadsgjengen vil holde på ett par – tre timer til, nå utover torsdagskvelden. – Innen midnatt er mye gjort, hvert fall for å få stoppa vannet fra å gjøre mer skade, anslår han.

– Hvert fall hvis vi er litt effektive, sier han andpusten på telefon med lokalavisa, mens det er full aktivitet i bakgrunn. Her er det uten tvil effektivt dugnadsarbeid på gang.

– Det var den frikvelden, sier dugnadskaren Helge Skaug mens han fordeler oppgaver og hamrer løs. – Vi er optimister.

