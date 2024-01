Reing tar over som leder i Norsk Industri

Fra Rederiforbundet til NHO sin største og mektigste forening, Norsk Industri – det er en oppgave Harald Solberg gleder seg til å ta fatt på.

Harald Solberg (47) fra Fossan blir ny leder i Norsk Industri, ifølge en pressemelding fra bransjeorganisasjonen. E24 omtalte saken først (ekstern lenke).

Den påtroppende lederen beskriver seg som svært motivert til å ta fatt på utfordringen med å hjelpe tusenvis av industribedrifter med å sikre gode rammevilkår.

– Meget fornøyd

– Industrien trenger mange nye hoder og hender i åra framover. Dette er arbeidsplasser som vil bidra til betydelig innovasjon og spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen av samfunnet, sier Harald Solberg i pressemeldinga.

– Norsk industri er meget fornøyd med å ha funnet en svært godt kvalifisert person til å overta som administrerende direktør etter Stein Lier-Hansen, sier styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri.

Styrelederen peker på at industrien står overfor mange utfordringer og trenger «en tydelig stemme» til å fremme gode løsninger.

– Harald Solberg er den rette personen til å lede dette arbeidet, og som styreleder ser jeg fram til å samarbeide med han.

– Imponerende jobb

Den nye lederen ønskes også velkommen av NHO-sjef Ole Erik Almlid. – Solberg har gjort en imponerende jobb for Norges Rederiforbund, og vi er glade for å få ham med på laget, sier Almlid. NHO-sjefen sier at Harald Solberg får en svært viktig rolle i norsk arbeidsliv.

– I tariffoppgjør forhandler ofte konkurranseutsatt industri først, og resultatet blir førende for andre oppgjør. Dette er grunnsteinen i den norske frontfagsmodellen, som i tiår har sikret konkurransedyktige bedrifter, god lønnsutvikling for brede grupper, høy sysselsetting og lav ledighet.

Til lokalavisa hjemme sier Harald at han gleder seg til å ta fatt på spennende utfordringer i Norsk Industri: – Få organisasjoner er så sentrale i norsk næringsliv, både når det gjelder lønnsdannelse, de store politiske prioriteringene og den mer konkrete næringspolitikken.

– Norsk Industri har en nøkkelrolle i de store endringene samfunnet vårt skal gjennom de neste åra. Jeg er både stolt og glad for å ha fått denne utfordringa, og ser fram til å starte i løpet av våren. Samtidig er det også vemodig å forlate Rederiforbundet og de spennende oppgavene jeg har hatt på vegne av norsk skipsfart.

Erfaring fra politikk og næringsliv

Harald Solberg kommer fra Norges Rederiforbund, som han har ledet siden 2018. Der har han seks måneders oppsigelsestid, ifølge pressemeldinga. I tillegg til en karriere i norsk organisasjons- og næringsliv har han fartstid som politiker.

Både lokalt i gamle Re kommune for tidligere Re KrF, men også som vararepresentant på Stortinget for Vestfold KrF, rådgiver ved Statsministerens kontor og statssekretær i Finansdepartementet.

Han tar over etter Stein Lier-Hansen, som ledet Norsk Industri i en årrekke. Lier-Hansen gikk til miljøorganisasjonen Bellona i desember.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.