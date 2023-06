Godkjent som lærlingbredrift: – Vi er veldig heldige

Tobias (17) og Sivert (18) trives veldig godt på Håsken, motor og bil har de full kontroll på – og de gleder seg veldig til å lære enda mer.

Tom Heitmann fra Hjerpetjønn og motorsatsinga hans på Håsken har ReAvisa skrivi om mange ganger før, der skoletrøtt Re-ungdom får komme for å lære fag i praksis – og resultatene er helt fantastiske.

Nå er bedriften godkjent som lærlingbedrift, og en av de aller første som går i lære for å bli bilmekaniker starta her for noen år siden som ungdomsskole-elev på Revetal.

– Betyr alt, egentlig

– Det har betydd veldig mye for meg å komme hit – alt, egentlig. Da følte jeg endelig at jeg fikk til noe, forteller Tobias (17) fra Fon, som har hengt her på Håsken helt siden han som 10. klassing fikk plass gjennom skolen her.

Kompisen Sivert (18) fra Hjerpetjønn ble med til Håsken på fritida og ble kjapt en del av gjengen her, han også.

Nå er også han lærling her, begge gutta går et fireårig praktisk løp fram til fagbrev i bilmekanikerfaget.

Moro å skru

Gutta forteller til lokalavisa at det er moro å skru på alt, men kanskje ekstra moro å skru på løpsbiler:

– Det er simplere, ikke så mye unødvendig annet rart som er i veien.

– Så er det moro å få ting til å funke, at det går bra!

– Superspennende!

Tom Heitmann er stolt av å bli en godkjent lærlingbedrift. Dette er noe helt nytt, samtidig som det er i samme gate som det han allerede driver med:

– Vi har hatt ungdomsskole-elever her i noen år nå, så sånn sett er det mye av det samme, men likevel er det et stort steg videre.

– Så det er helt supert – og superspennende!

– Vi er veldig heldige

Tidligere i sommer ble lærlingkontraktene skrivi under på Håsken, med lærlingene, Tom og representanter fra opplæringskontoret for bilfag tilstede; Nina Sageie og Ståle Gjestrum Larsen.

– Vi føler oss veldig heldige, forteller lærlingene til lokalavisa etter at alt det formelle papirarbeidet er signert og alt er på stell.

Nå er det bare å skru mer. Og enda mer. Og enda litt til.

– Drømmeyrke

– Dette er en veldig bra ordning, der lærlingene blir utdanna bilmekanikere i et praktisk løp over fire år, forklarer Tom til ReAvisa.

Tobias og Sivert trives veldig godt på Håsken, motor og bil har de full kontroll på – og de gleder seg veldig til å lære enda mer.

– Vi veit at det er bilmekanikere vi vil bli, ikkeno’ tvil.

ER LOKALAVISA nyttig – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.