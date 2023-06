– Hva skjer under sommersola i Re? Tips oss!

Sommermagasinet kommer til uka, og der vil du få en oversikt over alt vi har fått greie som skjer i Re. Tips ReAvisa!

Vi veit nok det aller meste allerede, men hvem veit – det kan kanskje være no’ mer å vite.

Og heller et tips to eller tre ganger for mye, enn ikke noen tips om det i det hele tatt, sier nå vi.

Enten i Re, eller med reinger

Så tips gjerne om det som skjer i sommer i Re, enten det er svære greier eller mindre saker: Tips@ReAvisa.no.

Oppgi tid, sted, og gjerne en kontaktperson. Forklar gjerne kort, så vi skjønner hva som skal skje.

Kriteriet er at det skjer i Re, eller at det er reinger med på å arrangere, spille eller showe.

Sommermagasinet har frist denne uka, og kommer ut torsdag til uka 15. juni 2023.

Tips? Send epost til Tips@ReAvisa.no.

Annonse? Send epost til Annonse@ReAvisa.no.