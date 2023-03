Nå går det taktfast mot vår – søndag blir det korpsmusikk for alle penga

Tre konserter på ei og samme helg, derav to korpskonserter på en og samme dag – sånt skjer vel bare i kulturbygda Re?

Og er du kjapp kan du få med deg starten på den ene og slutten på den andre. For søndag 12. mars klokka 16.00 teller Ramnes og Røråstoppen skolekorps opp til Vårkonsert på Revetal ungdomsskole.

Inngangen på femti kroner inkluderer kaffe og kaker – og alle under 18 år går inn gratis. Det blir loddsalg, melder skolekorpset i en epost til lokalavisa. – Velkommen til alle!

Tre konserter totalt til helga

Så teller Glagjengen janitsjar opp til sin Vårkonsert på Våle samfunnshus klokka 17.00 den samme søndagen, også her er kaker og kaffe inkludert i inngangsbilletten på 150 kroner – alle barn under 12 år går inn gratis, det samme gjør skolekorpsmedlemmer med korpsgenser. Her blir det også loddsalg.

Og det blir ikke bare med korpskonserter til helga, vi har allerede skrivi om et tett mars-program på Revetal gamle stasjon, der vårprogrammet starter til helga med Cosmic-konsert lørdag 11. mars.

Har du tips om alt som rører seg i Re, så tips ReAvisa på Tips@ReAvisa.no.

Liker du LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN er 54 02 82.