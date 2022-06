Feirer med kake, blomster, kort, taler og tårer

Åpen barnehage-tilbudet ble lagt ned i Re før sammenslåing med Tønsberg – og et privat initiativ tok over. Nå får det private tilbudet støtte fra kommunen for første gang.

– Vi ønsker velkommen til nye små til høsten, jubler Therese Gruber, – og det er det aller viktigste nå. Nå kan vi fortsette!

– Og da kan alle komme: Barselgrupper, babyer, små og større barn – alle de som ikke får eller vil vente med barnehageplass til våre minste.

Flertall for et fellesforslag

Det var på tampen av fjoråret at Åpen barnehage på Bjerkely i Undrumsdal søkte om kommunal støtte for å kunne fortsette tilbudet. Det har vært drivi i ett par års tid på dugnad.

For å kunne opprettholde tilbudet ble det søkt om kommunal støtte på rett over 200.000 kroner. Det ble ikke innvilget, men partiene ble oppfordra til å se om de ville prioritere dette når 2022-budsjettet skulle revideres til sommeren.

Og det hadde flere av partiene gjort foran kommunestyremøtet 15. juni: Der var fellesforslaget fra KrF, FrP og Høyre å bevilge 252.000 kroner allerede i inneværende år.

Posisjonen sprakk

– Vi er veldig glad i åpen barnehage, men Venstre sier nei, sier Håvar Bettum (V) i kommunestyredebatten. Partiet ønsker heller å utvide tilbudet i by’n.

Det signaliserte også Arbeiderpartiet helt tydelig forrige gang saken var oppe, og de stemte i tråd med det denne gangen også.

Men posisjonen sprakk når Senterpartiet stemte for å støtte åpen barnehage. Dermed ble det flertall for å støtte tilbudet.

Viktig med et tilbud i Re

– Vi har hatt en viss uenighet i gruppa vår, men et hovedpoeng er at dette tilbudet ikke lenger finnes på Revetal eller ellers i gamle Re – da er det naturlig med et tilbud også utafor sentrum, sier Trygve Ånestad (SP).

Stine Askjer (KrF) forteller at det var akkurat det samme argumentet som vekter tyngst for hennes parti, når også de bryter med Arbeiderpartiet i posisjonen og stemmer for åpen barnehage-støtte.

– Vi ser at dette er et tilbud som foreldre med små barn ønsker i flere deler av kommunen vår.

Feira i barnehagen

Forslaget fra KrF, Frp og Høyre fikk flertall, mot 23 stemmer. Det betyr 252.000 kroner i kommunal støtte, allerede fra 1. januar i inneværende år.

Dagen etter kommer bilder fra åpen barnehage, der vedtaket feires med kake – og folk kommer med blomster, kort, taler og det ble noen tårer, forteller åpen barnehage-ildsjel Therese Gruber til ReAvisa.

– Spre det rundt og bruk dette fantastiske tilbudet!, er oppfordringen via lokalavisa – nå som vi veit at tilbudet består i Re.