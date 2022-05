I dag rigger denne gjengen til åpningsfest i Revetalgata: – Dette er superhyggelig!

– Re og Revetal er ikke helt nytt og ukjent for oss, men vi får likevel en helt annen lokal forankring nå, sier Z-eiendomsmeglerne – som serverer kake og kaffi til alle som stikker innom.

I Revetalgata 6 har det vært mye forskjellig i løpet av de snart 25 åra bygget har stått der – men nå har det for første gang flytta inn eiendomsmeglere her.

Z-eiendom skal ta opp konkurransen med DNB eiendom, som har den suverent største markedsandelen i dag.

– Konkurranse er bare sunt

– Konkurranse er bare sunt, sier Z-folka i prat med ReAvisa, som er innom på den store åpningsdagen på Revetal-kontoret i dag, fredag 20. mai 2022.

Med flagg og plakater geleides nysgjerrige inn til Revetalgata 6 med fire kontorplasser, et møterom, kjøkken – og snart kommer det på plass et sofahjørne og bord.

– Vi må lande litt og jobbe oss inn i markedet. Vi har gode erfaringer fra Re, og vi har lokalkunnskap, forteller Mona Langangen fra Brekkeåsen.

– Alltid hatt lyst til dette

Hun kommer til å være både på Revetal og på Olsrød i Tønsberg. Lars Ole F. Wittingsrud vokste opp i Våle, bor nå på Eik, men kjenner sin barndomsbygd godt. Begge er blant de fire som vil være på Revetal.

– Dette er et nytt kontor, men ikke et nytt marked. Jeg har hele tida hatt lyst til å få til det vi får til nå, å etablere oss her. Det gir helt klart nye muligheter.

– Fram til nå har vi hatt en lav markedsandel i Re og ellers i innlands-Vestfold, men nå utvider med kontor her på Revetal og i Stokke.

– Det er bare å stikke innom!

Z-eiendomsmeglerne forteller at de har analysert markedet og finni at det er gode muligheter for gode markedsandeler. Da er lokal tilknytning en viktig del av det.

– Her vil det være folk hver dag, så det er bare å stikke innom så skal du få en kaffikopp, svar på spørsmål – vi er alltid klare for en prat, inviterer Mona med åpne armer.

– Vi gleder oss til å møte masse mennesker – det er jo det vi elsker!

– Superhyggelig!

Flere eiendomsmeglere, utenom markedsledende DNB eiendom, har snusa på Re-markedet opp gjennom åra, men de færreste har satsa såpass som Z-eiendom gjør nå med et eget Revetal-kontor, bemanna hver dag.

– Vi er ikke en stor kjede, men en mindre og sjølstendig aktør – så vi kan kaste oss rundt og få ting til å skje kjapt. Da vi bestemte oss for Re og Revetal, så gikk det fort.

– Og det er så moro, for dette er superhyggelig, sier Lars Ole – og skjærer det første bløtkake-stykket til de første gjestene som stikker innom på åpningsdagen.