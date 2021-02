Truls er mestselgende i landet – for femte år på rad!

Hvis du føler at du får et aldri så lite deja vu når du leser denne saken, så kan det stemme. For vi skreiv noenlunde samme saken i fjor og de fire åra før der igjen: Nok en gang har Truls Bøhle fra Ramnes blitt den mestselgende eiendomsmegleren i DNB landet over.

Det har vakt oppsikt tidligere, at en megler her utpå landet kan hevde seg i toppen av statistikken på landsbasis.

For det har Truls Bøhle (34) gjort, i alle åra helt siden han starta som megler her hjemme i Re tilbake i 2012.

Ti år som eiendomsmegler

Truls driver egen familiegård i Ramnes og har vært eiendomsmegler i ti år i år, først i Horten ett år – før Revetal-kontoret ble etablert i 2012.

Da han første gang var blant de ti beste i landet, sperra kolleger i urbane strøk opp øynene. For seks år siden kom han på sjetteplass.

I alle åra etter dette har han vært den mestselgende eiendomsmegleren i hele DNB-systemet på landsbasis, hvert eneste år.

– Stolt!

– Jeg er stolt over meg sjøl og mine flinke kollegaer som har stått på i et utfordrende korona-år, sier supermegleren sjøl.

– Dette er en laginnsats, lederen av laget er også lederen hjemme, understreker han:

– Ida, takker for at du gir meg muligheten til å gjøre det jeg elsker. Elsker deg!

Takker alle tålmodige kunder

Truls takker også gutta sine, foreldre/svigerforeldre, pluss kolleger på Revetal: – Thea, Bent og Thor Fredrik som gjør at Revetal-kontoret og arbeidsplassen er et fantastisk sted å være.

– En ekstra takk til David og teamet han på spesialisering, uten dere hadde ikke dette hvert mulig.

– Og ikke minst, takker alle kunder som har hatt forståelse og tålmodighet i et meget spesielt år.

