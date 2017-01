– Dette sier mye om skyvet i Re. Veldig mye!

REVETAL/OSLO: Lørdag kveld ble den beste av 800 eiendomsmeglere i DNB kåret: Truls Bøhle ved DNB Eiendom Revetal. – Det er klart at man har ikke de volumene på Revetal som i de større byene. Derfor er det desto mer imponerende at Revetal-kontoret klarer det, sier regionslederen.

– I går var en helt syk kveld for min del. Jeg er nemlig blitt mest selgende eiendomsmegler i DNB Eiendom 2016 – nummer 1 av over 800 meglere. Helt vanvittig. Hadde ikke klart det uten god hjelp fra min elskede Ida Vibeto, skriver Truls Bøhle (30) på egen Facebook-profil.

I fjor sperra mange kollegaer opp øynene da han ble nummer seks i landet i antall salg – der de andre på toppen av lista kom fra storbyer og langt større steder enn «lille Re».

At Truls nå ruver på toppen av lista, sier mye om skyvet og utviklingen her i Re. Veldig mye, mener Truls sjøl.

– Ja, det vil jeg absolutt si. Det er noen flere bruktboliger som er solgt i 2016 enn 2015. Men det det er også solgt veldig mange tomter og mye nybygg. Og virker som det fortsetter.

Men hvordan er det mulig? Fortsatt er Re-markedet lite, i forhold til boligmarkedet og omsetningen av boliger i byer og på langt større steder en i Re. Truls forklarer det slik:

– Mye jobbing, veldig mye jobbing. Meget snill, medgjørlig og behjelpelig samboer. Meget flott sjef i Thor Fredrik Hansen Solberg som vil mitt beste, og ikke minst fantastiske kunder som forstår at vi bor i Re og ikke Oslo, at ting kan ta litt lengre tid i Re enn andre steder – og at jeg nok jobber på en litt annen måte enn andre meglere.

– Også spiller vel en diger annonsekampanje i lokalavisa gjennom hele 2016 inn?

– Absolutt, svarer Truls på chatt fra hotellet i Oslo – med et breit smilefjes.

André Øren, regionsleder Østafjells, forteller at Truls og Thor Fredrik på det lille tomannskontoret på Revetal har fått stå litt fritt i DNB-systemet.

– Truls er en kar med en enorm kapasitet, og han er veldig selvgående. Han og Thor Fredrik har en sterk lokal tilhørighet ved å komme fra Re, og det er en av årsakene til at vi har kontor på Revetal.

Regionslederen mener det er spesielt imponerende at det går an å oppnå slike resultater på et såpass lite sted:

– Det er klart at man har ikke de volumene på Revetal som i de større byene. Derfor er det desto mer imponerende at Revetal-kontoret klarer det.

– Det står det respekt av. Truls eier markedet i Re. Den posisjonen har han opparbeida seg over lang tid. Han er en «stayer» i et område han kjenner ut og inn. Det setter kundene pris på. Det er trygt og godt å bruke en som kan sakene sine.

– Du veit, å være eiendomsmegler er ikke bare en jobb, men det er en livsstil.

Truls jobber som eiendomsmegler og driver egen gård i Ramnes. Han starta som eiendomsmegler i 2011, først ett år i Horten før DNB Eiendom starta opp på Revetal i 2012. I dag står kontoret for godt over halvparten av boligsalg i Re kommune.

