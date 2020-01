Og der forsvant Re fra Finn.no: – Både fordeler og ulemper, mener supermegleren på Revetal

Plutselig ble det vanskeligere å finne boliger til salgs i Re?, spør en ReAvisa-leser som la merke til endringen fra i går til i dag.

– Kanskje en sak for ReAvisa? «Hvordan finne bolig i gamle Re?» Nå er Re som søkeområde slettet. Plutselige blei det vanskeligere å finne boligene som var til salgs i går.

Det skriver en ReAvisa-leser, og legger ved en skjermdump med Re skrivi inn på plassen der Re fram til nylig var å finne.

Superselger med base i bygdebyen Revetal

– Det er jo dessverre ikke noe vi får gjort noe med, forteller supermegler Truls Bøhle når ReAvisa spør.

Truls har flere ganger vært landets mestselgende DNB-megler, og det med base i bygdebyen Revetal. Det er ganske utrolig, at lille Re også har den mestselgende eiendomsmegleren.

Om Finn.no-endringen, uten muligheten til å huke av for et eget søkeområde for Re, utdyper superselgeren:

– Det at vi nå kjemper med flere eiendommer, er både positivt og negativt. For en selger, ser jeg nok positivt på det – med tanke på at man nok vil få en større boost på antall treff.

Mer utfordrende for de som søker spesifikt en bolig i Re

Alle som søker Tønsberg, får nå også opp Re. Og omvendt – de som ville søkt bare på Re, må nå søke i hele nye Tønsberg.

– Det er dermed litt mer utfordrende for de som er på jakt etter en bolig spesifikt i Re.

– Da må man leite litt. Så da blir det mer opp til meg å finne kreative løsninger til å få fram smykkene i Re, sier Truls og smiler.

Han forteller at han vil skrive Re i salgsannonsene, for å få treff på tekstsøk. Han spår også at gamle sogn, stedsnavn og kommunenavn – både Ramnes, Våle og Re – blir viktig å nevne.

Får vi flere innflyttere til Re?

– Nå er det en god del som kjøper i Re, som er fra Re. Og det trur jeg nok ikke kommer til å endre seg. Folk som har tilhørighet til «gamle» Re, vil fortsatt bosette seg her.

– At kommunen nå heter Tønsberg, kommer nok ikke til å ha noen innvirkning på det, spår Truls i prat med ReAvisa.

– Det kan nok være vi faktisk får inn flere tilflyttere enn før? For eksempel hvis man flytter fra Oslo, var kanskje ikke det første man søker på Re?

Prismessig har kommunesammenslåinga nok lite å si nå i starten, tror Truls. – Men det er veldig vanskelig å spå hvordan det vil se ut om ett til to år.

Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett, også mye brukt til boligannonser. Også av vår lokale supermegler.

