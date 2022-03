Connie kåret til årets butikkleder: – Sinnsykt stas!!!

Det har vært mange opp- og nedturer i løpet av Connies snart tre år som butikkeier og -driver på Re-torvet. Nå nylig kom kanskje den største oppturen av dem alle.

Connie Pedersen (32) fra Hjerpetjønn tok over Vita på Re-torvet høsten 2019, men så gikk selskapet bak Vita-kjeden konkurs tre uker etter at Connie overtok.

Men Vita på Re-torvet overlevde heldigvis, som en av rundt halvparten av Vita-butikker landet rundt. Hos resten var det kroken på døra.

Går så det suser

Det var fordi de nye eierne bak Vita-kjeden så at her går det så det suser med den velkjente Revetal-servicen, og Connie har bare jobba på for å gjøre seg tilliten verd. Så bra har hun styrt skuta her i Re, at hun nå er kåret til Årets butikkeleder.

Når lokalavisa gratulerer, blir Connie litt brydd. – Haha, jeg veit ikke jeg, jeg blir så klein av sånt! Men det var jo helt sinnsykt stas, da!!!

– Jeg tror man må være i bransjen for å forstå hvor gjevt det er med en sånn pris.

Mye jobb – som ikke alltid føles som jobb

– Nå var det riktig nok årets butikkleder i region 2 med 40 butikker – det er tre regioner landet rundt. Men det å få en utmerkelse for å gjøre det man elsker og brenner for, det er jo bare helt utrolig kult!

– Det er selvsagt mange lange dager og seine kvelder, men det føles ikke alltid som jobb. Etter to og et halvt veldig spennende, usikre og lærerike år gleder jeg meg til å endelig se hvordan et «normal-år» ser ut.

For Connie har vært gjennom mye på sine snart tre år som butikksjef.

Strøken butikk

Først kjede-konkursen rett etter overtakelse, så redninga med ny eier bak kjeden, så kom korona – som har satt sitt preg på mesteparten av resten av tida hennes som lokal Vita-leder.

Hedersutmerkelsen i konkurranse med 40 andre Vita-butikker fikk Connie ut ifra blant annet disse kriteriene:

Strøken butikk, positiv og aktiv mot kunder og ansatte, og en god ambassadør for Vita.

