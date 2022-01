Barnehager og skoler skal tilbake til grønt nivå

– Vi ser at sjukdomsbyrden for de unge er nokså lav. Vi har også fått etablert en god organisering for massetesting, og dette vil være vårt hovedtiltak i pandemihåndteringen nå, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Kommuneoverlegen har beslutta grønt nivå i barnehager og skoler fra og med den kommende uka, i samråd med kriseledelsen som ledes av ordfører Anne Rygh Pedersen (AP).

Det skjedde i dag, onsdag 19. januar 2022. Endringene trer i kraft fra og med mandag 24. januar 2022 for de kommunale skoler og barnehager, og kanskje før for Re VGS.

Videregående skoler kan gå over til grønt nivå så fort de ønsker, og seinest fra og med førstkommende mandag 24. januar.

Barnehager og barne- og ungdomsskoler går over til grønt nivå fra og med mandag 24. januar.

Massetesting av elever og personell

Tønsberg kommune starter nå med massetesting av elever og personell i skoler og barnehager. Testingen er et frivillig tilbud til alle. Det er sendt tester til skoler og barnehager.

Informasjon om hvordan massetestingen skal foregå er sendt direkte til elever og ansatte, melder Tønsberg kommune i en pressemelding onsdag 19. januar:

– Massetestingen er vårt hovedtiltak slik situasjonen er nå. Når vi går til grønt nivå, er det naturlig at smitten stiger, sier ordføreren.

Følger situasjonen tett

– Vi må hele tida vurdere hvilke konsekvenser en økning av smittede har for viktige funksjoner i samfunnet, understreker ordføreren.

Kriseledelsen i kommunen vil hele tiden vurdere hvilket trafikklys som er riktig for skoler og barnehager. Situasjonen følges tett:

– Det kan også være aktuelt å vurdere enkelte barnehager eller skoler til gult eller rødt nivå, dersom smittesituasjonen tilsier det.

