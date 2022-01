Skolebuss-krasj med store materielle skader

Flere ReAvisa-lesere lurer på hvorfor det ikke står noe i lokalavisene om en smell mellom to skolebusser i Re. Det lurer vi også på, og prøver å få klarhet i hva som egentlig skjedde.

Politiet i Sør-Øst hadde ikke hørt om noen bussulykke i Re mandag, og hadde derfor heller ingen informasjon å dele. Det får ReAvisa avklart tirsdag formiddag, etter en grundig gjennomgang av mandagens politilogger.

Heller ikke VKT har kjennskap til noen bussulykke når ReAvisa tar kontakt tirsdag – fortsatt helt i det blå om den angivelige busskrasjen i Re.

Store materielle skader

Etter noen telefoner og eposter att og fram finner Christel Reinertsen i VKT ut av det hele, ut ifra et bilde tatt av en ReAvisa-tipser:

– Det var to busser som var involvert. Store materielle skader, forteller hun og viser til driftsleder for Unibuss, Bjørnar Kiil, for mer info.

Han bekrefter at ulykken skjedde på Myreveien fra Fon til Fossan i Re, ved Skrikestad.

Smal og glatt vei

– To busser møttes på en smal vei. Det var glatt på stedet, og den ene bussen klarte å stoppe – det gjorde ikke den andre, forklarer driftslederen om foranledningen til ulykken.

Den ene bussen kjørte for Unibuss, den andre for Vy. Begge skal ha vært skolebusser. Det var ingen passasjerer om bord da ulykken inntraff.

– Det var bare sjåførene i begge bussene, forteller driftsleder Bjørnar Kiil. Det skal ha vært snakk om lav hastighet.

Skaper stor usikkerhet

– Slike hendelser ser vi at skaper stor usikkerhet i lokalsamfunnet, der skolerutene på de smale bygdeveiene er gjenstand for diskusjon så å si hver vinter.

– Kunne kanskje infoflyten vært bedre, spesielt når det oppstår ulykker med skolebusser?, spør ReAvisa driftsjefen:

– Vi ser det som et vanlig trafikkuhell uten personskade, og behandler det hele ut ifra det.

