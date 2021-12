– Vi blir vel litt overraska over hvor stort behovet er – spesielt at flere småbarnsfamilier sliter skikkelig

I dag pakkes det pappesker med julemat, julegodteri, bamser og varme klær til de som trenger det aller mest her i Re – og det er mange: – Behovet er stort. Overraskende stort.

Det er frivillige på Treffpunktet på Brår som har gått sammen og ordna med matposer fra matsentralen som de pakker, kjører ut og leverer til de som trenger en oppmuntring i det som ellers hadde blitt en stusselig julefeiring.

– I dag pakker vi større pappesker med julemat, godteri, klær og mye mer, forteller June Gulliksrud, psyk. fagarbeider ved Treffpunktet aktivitetssenter på Brår.

Full aktivitet

– Etterspørselen har vært stor, og dette virker som treffer mange, forteller June til lokalavisa som er innom Treffpunktet i dag tirsdag 21. desember 2021.

Her er det full aktivitet – en svært meningsfull aktivitet, der de som trenger det mest får en hjelpende hånd i juletida.

I all hovedsak er dette et tilbud for de som holder til i Revetal-området, forteller June.

Mange å takke

– For å benytte seg av dette tilbudet tar man kontakt med Torbjørn, den frivillige kokken vår, som registrerer og har oversikt over hvem og hvor mange det skal hentes mat til.

– Vi ønsker å rette en takk til alle som har vært med å bidra med sponsing, bidrag og gaver til dette prosjektet. Vi fordeler og leverer der vi tenker behovet er størst, og vi er veldig takknemlig for all god respons og tilbakemeldinger.

– Og ikke minst takk til alle frivillige som pakker, kjører og leverer mat rundt til dem som trenger det.

Overraska over hvor stort behovet er

– Vi blir vel litt overraska over hvor stort behovet er her i Re – spesielt at flere småbarnsfamilier sliter skikkelig om dagen. Det blir litt mye på en gang for flere nå, med ny korona-permitteringsrunde, dyr strøm, med mer.

Det forteller den frivillige kokken på Treffpunktet, som også dro i gang dette prosjektet; Torbjørn Brunstøl. Sammen med Svein Arne Borgen organiserer de to det hele.

I tillegg kommer et titalls frivillige som pakker og hjelper til med så mangt. Det er rundt femti personer i Re som får ei kasse med mat og klær på døra før årets jul.

Lavterskeltilbud

Når det gjelder dette juleprosjektet, er det første gang i år – og det kom i gang litt tilfeldig, forteller Torbjørn. – Greia var i utgangspunktet å skaffe rimelig mat til kjøkkenet på Treffpunktet. Men så balla det litt på seg, og vi vil dele av alt det vi får.

tREffpunktet – med stor RE inni navnet – kan du lese mer om i papiravisa – les og last ned gratis. Dette er et møtested for dem som ønsker en sosial møteplass, helt uten terskel – hit er det bare å komme for alle som trenger et sted å møtes.

– Her jobber vi for å forebygge isolasjon og fremme mestring i hverdagen. Treffpunktet ble oppretta i gamle Re kommune og hører nå til mestring og forebyggende virksomhet i Tønsberg kommune, forteller June.

Har kommet for å bli

– Vi samarbeider med frivillighetssentralen Tønsberg, ved Annikken Pettersen, hvor det har blitt bevilga penger for å dele ut matvarer og litt ekstra til jul.

Prosjektet «eies» av folka på Treffpunktet, der det har blitt gjort en solid jobb med planlegging og nå gjennomføring. – Det investeres mye tid og bra engasjement, forteller June.

I dag var siste utlevering før jul. – Vi kommer sterkt tilbake, og satser på å fortsette med dette i det nye året, forteller den flotte gjengen til ReAvisa.

