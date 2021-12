– Vi bor jo i verdens beste ås, i verdens beste Re!

Sjekk velforeningslederens flotte julehilsen til sin kjære ås – og resten av Re:

Hugo Henriksen er fra Horten, flytta til Re og bodde her i flere år, før han og familien flytta til Vear. – Der ble vi boende bare ett års tid, før vi flytta hit igjen.

For hjem, det er blitt Re og Bergsåsen. – Her trives vi, med fine folk, fin natur, og god plass der vi bor ganske spredd sjøl om vi bor i et byggefelt – så her vil vi bo.

Julehilsen

Vel hjemme i Re igjen, ble han velforeningsleder i Bergsåsen vel da foreninga ble blåst liv i igjen tidligere i år. Og velforeningslederen ville ønske god jul på Bergsåsen velforenings Facebook-side:

Til alle store og små. I år som i fjor ble forberedelsen på nesten samme måte. Viruset er der fortsatt, men vi krysser fingrene for at vi en gang skal komme tilbake til normalen.

Vi ønsker å kalle det for normalen, sjøl om det er mange barn som ikke kan huske hvordan det var. Vi kan lese oss opp i alle medier om hvor farlig alt kan være, men vi må ikke glemme å leve også.

Vi kan hjelpe hverandre, støtte de som ikke har det så bra, og bry oss om hverandre. I disse dager er det jula som teller for veldig mange. Mange feirer jul sammen med familie, venner, eller aleine. Andre feirer ikke jul av mange forskjellige grunner.

Her i Bergsåsen er det et ønske om at alle skal kunne føle seg hjemme, fordi vi bor i verdens beste ås. (Og til ReAvisa legger Hugo til «verdens beste Re, selvfølgelig!»)

Med dette vil vi ønske dere alle en fredfull juletid.

God jul, hilsen Bergsåsen velforening.

