Lærer, lager og lytter om jul i gamledager: – Man satte kanskje mer pris på det lille man fikk

– Før hadde de ikke juletrær eller gaver eller noen ting!, sier Markus, Lucas og Oliver. – Eller, kanskje de hadde juletrær og noen få gaver – men de hadde ikke så mye gaver som vi har nå. Derfor er det vel bedre med sånn jul som vi har nå, grubler 9-åringene seg fram til.

De tre Solerød-elevene tenkte først at jul i gamledager var bedre. – Ja, vi tenkte egentlig litt på det, forteller gutta til ReAvisa.

– Jo, fordi det var kanskje litt mindre stress med å kjøpe masse og sånt. Og man satte mer pris på det lille man fikk, mener Oliver.

Lærer, lager og lytter

Før han og resten av trioen fra Solerød skole kommer på alt det de så inderlig ønsker seg til jul – og stort sett ingenting av det fantes for flere hundre år siden. Men det fantes julepynt, julelys, julemat, og spennende historier.

Det fikk elevene lære om, lage, og høre om på Våle prestegård – også denne førjulstida. Finansieringa har gått fra mesteparten kommunale kroner, til mer støtte fra foreninger og næringsliv. Historielaget stiller opp på dugnad.

At denne tidsreisa tilbake til juleforberedelser i gamledager settes pris på, er helt tydelig ut ifra engasjementet og gleden blant barna. Til slutt var det grøt til alle.

En perfekt skoledag

– Det var gøy å kjøre hit, så har vi det gøy her, så – når vi kommer tilbake til skolen – så er det bare gym vi skal ha resten av dagen!, sier Markus om en perfekt skoledag:

– Det mest moroe var å bake brød, fordi vi kunne lange rare former og figurer og fjes, sånn at jeg kan kjenne igjen akkurat mitt brød.

Juleforberedelser på gamlemåten er en snart tjue år gammel førjulstradisjon her i Re. I år var Landslaget for lokalhistorie og gavedrysset fra Re-torvet og ReAvisa de to største eksterne bidragsyterne.

