Grøtdamer på prestegården: – Viktig å lære om fortida

– Dette er veldig trivelig. Og viktig!, mener grøtdamene på Våle prestegård, som kokte og serverte grøt med smørøye, sukker og kanel til 200 fjerdeklassinger i førjulstida.

Grøtdamene fra historielaget, Jorunn Myhre Gjersøe, Mia Olsen og Astrid Gjersøe, svarer «bestandig» på hvor lenge de har stått for grøtkoking og grøtservering til barneskoleelever på førjuls prestegårdsbesøk.

I rundt tjue år har det vært et slikt opplegg i regi av Den kulturelle skolesekken på Våle prestegård.

Helt avhengig av støtte

I starten var det så å si fullfinansiert av kommunen, men det er det langt ifra nå.

– Vi må jo bare takke og bukke for bidrag vi får, te’ mer vi får, te’ bedre lar dette seg gjennomføre, understreker historielagsleder Karl Anders Bråten på vegne av de frivillige.

Landslaget for lokalhistorie og gavedrysset fra Re-torvet og ReAvisa er de to største bidragsyterne.

Trivelig – og viktig

Grøtdamene forteller om ei fin førjulstid på prestegården med interesserte skoleelever i hundretall, dette er noe av den beste dugnaden man kan bli med på – og de blir gjerne flere.

– Dette er veldig trivelig. Og viktig! Det er jo noe veldig meningsfylt med å være med på å formidle vår egen historie – kanskje sås det spirer til historieinteresse i framtida hos barn?

– Her blir barn klar over at det er noe som heter «gamledager» og «historie», og at den er viktig å ha med seg – for liten og for stor.

