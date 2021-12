Redder en gammel og god førjulstradisjon i Re

At det kuttes over hele linja i den nye storkommunen er ingen hemmelighet. Dermed må historielaget søke om penger til alt fra transport til grøtservering for å holde en gammel Re-tradisjon i hevd.

Dette kunne du først lese om i ReAvisa på papir.

«Våle historielag ønsker å fortsette denne tradisjonen videre, slik at barna fortsatt kan lære om gamle juletradisjoner«, skreiv historielagslederen i søknaden – som ble trekki ut som mottaker av Re-torvet og ReAvisas gavedryss i desember.

Det var Våle historielag-leder Karl Anders Bråten som skreiv søknaden, for å sørge for nok ei førjulstid på gamlemåten på Våle prestegård. Historielaget stiller opp på dugnad.

Helt avhengig av støtte

«Det har vært tradisjon at Våle historielag viser skolebarn i 4. klasse om hvordan man forberedte seg til jul på gården i gamledager. De har blant annet lært å flette julekorger, lage bakerovnsbrød og støpe stearinlys.

I Re kommune har det deltatt 150 elever. Historielaget har fått dekket noe av utgiftene. Nå som vi har blitt Tønsberg kommune, er antall elever økt til 200, da de nærmeste skolene i gamle Tønsberg i tillegg skal få være med.

Vi utvider da fra tre dager til fem dager. Som avslutning hver dag så serverer vi risengrynsgrøt med saft og smørøye. Dette må historielaget nå dekke», skriver historielag-lederen.

«Historielaget har også fått midler til å dekke transport tur/retur skolene av Landslaget for lokalhistorie, da Tønsberg kommune ikke har avsatt midler til dette».

Grøt til 200 4. klassinger

«Våle historielag ønsker å fortsette denne tradisjonen videre, slik at barna fortsatt kan lære om gamle juletradisjoner. Kommunen har godkjent opplegget. Derfor tillater vi oss å søke om grøt ris, melk og saft, nok til at vi kan servere cirka 200 personer», skriver Karl Anders i søknaden til Re-torvet og ReAvisa.

Og søknaden ble trekki ut som en av de heldige vinnerne av det siste gavedrysset av mange gjennom dette året, der det har blitt delt ut alt fra svære lekeapparat til barnehage til livredningsdukker til svømmehallen – og nå grøt.

I tillegg til grøtservering, fikk fjerdeklassingene prøve seg på brødbaking, lysstøping og laging av julepynt – og det ble spennende fortellinger fra prestegården i gamledager.

Du kan lese mer om den spennende historien om tjenestejenta på Våle prestegård, som prøvde å sette prestegården i brann og ble dømt til døden, i papiravisa.

