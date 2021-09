Morten tar ingenting for gitt: – Men øyner jo et håp

Eneste reing på tinget ligger godt an til å få fornya tillit, til tross for at partiet hans taper terreng. Halvannen time etter at valglokalene stengte, ligger det an til følgende Vestfoldbenk:

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

På langt nær alle stemmene er telt opp, men litt over halvparten av stemmene i skrivende stund.

ReAvisa skriver ut ifra lokale tall på Valgresultat.no (ekstern lenke).

Foreløpig opptelling peker ut en mulig Vestfoldbenk som følger:

Arbeiderpartiet beholder to seter, og ligger best an til å ta enda ett mandat – det vil i så fall si at APs 3. kandidat i Vestfold, Camilla Maria Brekke, blir tidenes yngste stortingsrepresentant.

Høyre går tilbake, og går også fra tre til to seter på Vestfoldbenken. Høyres sete går mest sannsynlig til Senterpartiet, nest mest sannsynlig til Arbeiderpartiet.

FrP beholder sitt ene sete, det vil i så fall si fornya tillit til Vestfold FrPs 1. kandidat Morten Stordalen fra Re og en tredje stortingsperiode.

Senterpartiet går fram både i landet og her i Vestfold, og ligger an til det siste ordinære mandatet fra Vestfold – men dette er i skrivende stund det minst sikre mandatet.

Rødt og SV bytter på å ligge an til utjevningsmandatet fra Vestfold i skrivende stund, som i dag innehas av Venstre som på målingene er ute av Vestfoldbenken. Utjavningsmandatet er det mest usikre.

Tør ikke ta noe på forskudd

Eneste reing på tinget, Morten Stordalen (52) fra Brekkeåsen, forteller på valgvake på Støperiet i Tønsberg at han fortsatt ikke tar noe for gitt:

– Nei, ikke enda. For lite stemmer som er telt opp enda. Men øyner jo et håp, sier han til ReAvisa.

ReAvisa følger opptellinga videre utover kvelden og natta.

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget – som vanlig sett med Re-øyne.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.