Maren kan bli helt ny på tinget, for et helt nytt parti på Vestfoldbenken

Maren Njøs Kurdøl har så innmari lyst inn på tinget, som den aller første Rødt-representanten fra Vestfold. Og det kan bli en realitet, når allerede rekordstor oppslutning blir enda litt større.

Supermeningsmålinga til NRK gjort av Norstat i august spår utjavningsmandatet i Vestfold til Rødt og Maren Njøs Kurdøl (33) fra Eidsfoss.

I den aller siste supermeningsmålinga før valget nå i september, går Rødt enda mer fram i Vestfold – fram til 5,5 prosent oppslutning. – Helt fantastisk! Rett og slett helt fantastisk!!!, sier Maren til ReAvisa om det tallet.

Ligger an til å bryte sperregrensa

Du skulle dermed tru at Maren lå enda bedre an til en plass på tinget, men den gang ei: Alle de andre småpartiene Venstre, KrF og MDG er også over sperregrensa på denne målinga, og blir det resultatet så blir det mer kamp om utjavningsmandatet også her i Vestfold.

Rødt ligger uansett veldig godt an til å komme over den magiske 4-prosent-sperregrensa for første gang i partiets historie. Før har kanskje taktisk stemming tappa partiet for oppslutning på valgdagen – i år blir det omvendt, tror Maren.

Nå vil hver og en stemme til Rødt telle mye, spår hun: – Jeg møter mange som forteller at de skal stemme Rødt for aller første gang, rett og slett fordi de vil ha en ny kurs for landet. Og ikke bare høre mer prat om det.

– Derfor vil mange ha et sterkt Rødt for å få til skikkelig grep, for faktisk å reversere alt det de blå-blå har stelt i stand. Og sette i gang nye etterlengta velferdsreformer, som for eksempel gratis tannhelse.

– Folk vil ha forandring

– Folk vil ikke bare ha nye folk og partier i regjering, de vil også ha en faktisk forandring. Da trengs det et sterkt Rødt for å pushe ei ny regjering på de viktige sakene, mener Maren.

Hun mener tre stikkord for hva den sittende regjeringa har stelt i stand er sentralisering, sulteforing av det offentlige, og økende forskjeller. – Sentralisering skjer på så mange fronter, i mot vår vilje – og der er Rødt helt på bølgelengde med Senterpartiet.

– Så der kan Kathrine (Kleveland, 1. kandidat for Senterpartiet i Vestfold, red. anm.) regne med å ha en helhjerta alliert på Vestfoldbenken – hvis vi begge kommer inn, da.

Helt avhengig av en landbrukspolitikk som funker

Maren nevner nedleggelse av lensmannskontor som en sak som Rødt og Senterpartiet står sammen om å ville reversere. En annen sak er store deler av landbrukspolitikken:

– Vi vil styrke selvforsyningsgraden til Norge. Her i Vestfold er det snakk om veldig mange arbeidsplasser, både i landbruket og i næringsmiddelindustrien.

– Vi er helt avhengig av en landbrukspolitikk som funker framover. Og det betyr økte inntekter for bøndene.

Går utover tjenestene

Maren gjorde seg kjent for mange her i Re som Rødt-politiker i nabokommunen, da hun i kommunesammenslåingsdebatten foreslo en ny og større innlandskommune ala Re sammen med Hof – og droppe Holmestrand og de andre byene.

Det gjorde hun som lokalpolitiker i Hof, da 3K-toget med Re, Hof, Holmestrand og Sande tøffa mot en avsporing. Men måtte det bli en sammenslåing, hadde Hof og Re mye til felles, mente hun.

Det ga god gjenklang i ReAvisa-spaltene, men som vi alle nå veit: Sånn ble det ikke. Alle innlandskommunene ble sentralisert til hver sin by.

Dyrere og dårligere

– Det er jo litt leit å få rett, når vi sa at det ikke kom til å bli så mye bedre med disse sammenslåingene. Nå mangler det vanvittig mye penger i alle de nye storkommunene, og det går utover tjenestene.

Rødt brenner for en sterk offentlig sektor med slagordet «Fordi fellesskap fungerer». – Det er grunnpilaren, men når folk opplever å få dyrere og dårligere tjenester, så er det ikke rart at den norske modellen lever litt farlig.

– Den sittende regjeringa sørger for at alle får dårligere råd, bortsett fra de som tjener skikkelig mye – de får bare enda bedre råd. Det er noe grunnleggende unorsk i det, mener Maren.

En revolusjon på gang?

– Folk er ikke redde for at du skal gjøre kort prosess og starte en revolusjon, da?

– Hehe, nei jeg har ikke møtt noen livredde folk, nei. Jeg står mye på stand i valgkampen, og folk er stort sett veldig positive og det er en skikkelig god stemning.

– Det er en veldig positivitet rundt Rødt, jeg har aldri opplevd en valgkamp med så mye medvind, sier en veldig fornøyd og optimistisk Maren til ReAvisa.

