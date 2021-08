Sjekk når og hvor du kan følge Fredrik i Paralympics

Fredrik Solberg skal konkurrere i to disipliner, 100 meter bryst og 50 meter fri. NRK sender direkte på både TV og radio fra lekene.

Tidsforskjellen til Tokyo har vi blitt vant med, etter å ha fulgt rekordjenta Jeanette Hegg Duestad (22) fra Fon sin fantastiske innsats i OL tidligere i sommer.

Nå er det Fredrik Solberg (19) fra Fossan sin tur til å representere Norge i Tokyo, i årets Paralympics.

Sjekk når Fredrik skal konkurrere (norsk tid):

Torsdag formiddag 26. august 2021 klokka 11.40 – 100 meter bryst, menn, finale

– 100 meter bryst, menn, finale Natt til søndag 29. august 2021, klokka 02.45 – 50 meter fri, menn, forsøk

– 50 meter fri, menn, forsøk Søndag formiddag 29. august 2021 klokka 10.35 – 50 meter fri, menn, finale

NRK sender direkte både på TV og radio.

Sportspuben på Revetal viser finalen

Familien Solberg på Fossan har invitert venner og familie til å se finalen torsdag sammen på Restauranten på Revetal.

Fredrik sjøl hilser hjem via lokalavisa: – Takk for alle som støtter opp fra Re! Jeg skal gjøre mitt beste her, og setter stor pris på alle dere der hjemme som følger med!

Les mer om Fredriks tanker rett før det hele braker løs i denne saken.

Stor idrettssommer for Re

OL og Paralympics regnes som det største innen idretten – og vår lille Re-bygd har hele to utøvere med i årets leker i Tokyo.

Det er stort for et lite sted som Re.

Og hele hjembygda heier!

Se ReAvisa-praten før avreise – i svømmehallen på Revetal:

Les mer om Fredrik Solberg.

Les mer om sport i Re.