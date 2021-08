Hele august igjen: – Går det mot enda en ny rekord?

Godt over 400 barn har lest over 5.000 bøker i sommer. Det kan ligge an til enda en ny Sommerles-rekord i Re.

– For det er fortsatt mulig å melde seg på, lese og registrere bøker, minner bibliotekar ved Revetal bibliotek Hege-Kristin Beck om:

Går det mot ny Re-rekord?

– Sommerles varer ut hele august, helt til 1. september.

Og tallene i starten av august er helt nøyaktig 411 deltakere som har lest 5.023 bøker så langt i sommer. Hele 516.127 sider er lest!

Det kan bety at rekorden fra tre år tilbake med 439 påmeldte i Re kan slås i år?

Sommerles-fest på biblioteket

Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie, og dermed øke lesekompetansen i en periode der den vanligvis svekkes.

– Vi har som vanlig mange flotte premier på Revetal bibliotek som kan hentes etter hvert som deltakerne kommer opp et nivå.

– Og i høst kommer Sommeles-forfatter Mari Moen Holsve til Revetal bibliotek for å feire Sommerles med oss!

Kort om Sommerles:

Sommerles er en digital lesekampanje på nettsiden sommerles.no (ekstern lenke). Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og får XP (poeng) for hver leste side.

Sommerles.no er for barn som begynner i 1. klasse og helt til de som slutter i 7. klasse.

Kampanjen varer fra 1. juni til og med 31. august.

Barna får tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve. I år heter fortellingen: Den magiske regnskogen.

I tillegg til XP kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer og kule premier som kan hentes på biblioteket.

Sommerles er utviklet av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Snuti AS, og er nå en kampanje over store deler av landet.

Les mer om Revetal bibliotek i ReAvisa-arkivet.

Les mer om Sommerles.