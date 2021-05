Stor streikevilje blant Re-lærerne: – Nå er det nok!

Tett oppunder hundre lærere er tatt ut i streik i Re, og de er klare for kamp: – Det er på tide å si skikkelig ifra!

Meklingen mellom Unio og KS har ikke ført fram, og flere skoler i Re og Re helsehus er ramma av streiken fra og med i dag, torsdag 27. mai 2021.

Det er Re VGS og Revetal ungdomsskole som er hardest ramma i det første uttaket (sjekk lista over virksomheter og antall tatt ut i streik her i Re i bunn av saken).

Reagerer på at det streikes nå

– Så ble det streik. Jeg syns det var på tide, sier Thomas Rasmussen på vegne av de streikende Revetal ungdomsskole-lærerne.

Han står i dag streikevakt ved ungdomsskolen, sammen med blant annet lokal fagforeningsleder Maria Lena Ellingsen Bjune. Der skal de stå utover dagen, med stor streikevilje:

– KS er en motpart som syns det er helt i orden at arbeidstagere får reallønnsnedgang. Det er alltid en grunn til at lærere, sjukepleiere og andre skal få mindre enn andre.

De streikende lærerne er fullstendig klar over at vi er i en pandemi, og at mange kan reagere på at lærerne velger å streike i ei tid der andre blir permittert, med mer.

– Nå er det nok!

– Men det er på tide å si skikkelig ifra! Søkertall til lærerutdanning er rekordlave. I tillegg er det mange lærere som slutter i læreryrket, og da er lønn også en faktor.

– Etter at KS tok over forhandlingsansvaret med lærerorganisasjonene har lærerne et etterslep på cirka 50.000 kroner, sammenlikna med andre kommunalt ansatte.

– Dråpen er, etter et solidarisk oppgjør i fjor, at det viser seg at lærerne fikk langt mindre enn de 1,7 prosentene som ble avtalt, samtidig som blant annet frontfagene fikk mer enn avtalt.

Streikevaktene utafor Revetal ungdomsskole er krystallklare i sitt budskap: – Nå er det nok.

Ikke mulig å holde skolen oppe

På Re VGS er hele 67 ansatte tatt ut i streik – og det fører til at skolen stengt for fysisk undervisning:

Med så mange ansatte i streik så vil det ikke være mulig å avholde undervisning eller opprettholde god nok smitteberedskap, melder skolen.

– De lærerne som ikke er i streik og har planlagt digital undervisning før streiken, kan gjennomføre undervisningen i dag.

Følgende er tatt ut i streik her i Re:

Re videregående skole (67)

Revetal ungdomsskole (31)

Re helsehus, sjukehjemsavdelinga (1)

Virksomhet boliger mestring og fysisk helse (1)

Virksomhet mestring og forebyggende tjenester (9)

Virksomhet psykisk helse og avhengighet (1)

Tønsberg kommune (2)

Les mer om skole og utdanning i Re.