– Vi ser gang på gang at folk blir veldig fasinert av instrumentet – og mange barn har aldri sett det før!

Over 700.000 kroner kommer Re sin vei i denne vårens utdeling fra DNB Sparebankstiftelsen. Blant mottakerne er kulturskolen, som kan trøkke te’ med splitter nye trekkspill.

Kulturskolen i Tønsberg får penger til nye trekkspill.

Og det kunne neppe passa bedre enn at det klaffa så å si nesten på datoen til Trekkspillets dag.

Et viktig tilbud i kulturskolen

– Denne uke, den 6. mai, er Trekkspillets dag og instrumentet feires over hele verden med arrangementer og konserter. I år blir det mest digitale konserter, forteller kulturskolerektor Torild Rosenvinge til ReAvisa.

– Med bakgrunn i dette, er det ekstra hyggelig å kunne fortelle at kulturskolen har fått tilsagn om et tilskudd på 220.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av nye trekkspill.

Trekkspill brukes som soloinstrument, ensembleinstrument og som akkompagnement, og er et viktig tilbud i kulturskolen. Både for elever og tilhørere:

Vil synliggjøre instrumentet

– Vi opplever at folk blir veldig fasinert av instrumentet på for eksempel skolekonserter, og at mange barn ofte ikke har sett det før. Vi i Tønsberg kulturskole vil derfor bruke denne anledningen til å synliggjøre instrumentet.

– Pengene vi får er svært kjærkomne. Kulturskolen har hatt tilbud på trekkspill i mer enn tjue år, men skolen eier ikke sjøl et eneste trekkspill. Våre trekkspillelever har fram til nå fått låne instrumentet av Sandefjord, Larvik og Færder.

Trekkspill er håndlaga, og det vil derfor være noe leveringstid, forteller kulturskolerektoren. – Vi regner med ha de på plass i løpet av et drøyt halvår.

En av landets fremste på trekkspill

Kulturskolen har en utrolig dyktig og entusiastisk trekkspill-lærer fra Re: Agnes Sofie Flåten er høyt utdannet og har blant annet vinni NM i trekkspill ved flere anledninger.

Hun har skolert elever som har oppnådd et høyt nivå og som flere ganger har vinni flere konkurranser og priser, forteller en stolt kulturskolerektor.

– Vi gleder oss til å kunne løfte dette tilbudet ytterligere, og håper at mange nye trekkspillelever vil starte opp fra høsten av!

Tre flere mottakere fra Re

Det var også tre andre mottakere av penger i denne utdelingen fra DNB Sparebankstiftelsen:

FAU Ramnes skole får 250.000 kroner til nye lekeapparater.

Linnestad barnehage får 135.000 kroner til nye huskestativ, sklier og ei grillhytte.

Våle ungdomslag får 100.000 kroner til brannsikring på Fjellborg.

