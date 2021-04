Tålmodigheten er brukt opp for lengst: – Fryktelig lei av å måtte rydde opp i sånt som dette, gang på gang!

Sven-Arne og Margareth Horn er fryktelig lei, frustrert og fortvila over at noen dumper søpla si på deres grunn. Nå kan det være at kommunen strekker ut ei hjelpende hand.

I påska skreiv ReAvisa om søppel som flyter på Revetal, langs veiene, og i skauene rundt om i Re:

– Skjerpings!, var den klare beskjeden. For søppelproblemet gjelder mange steder.

Gjentakende miljøsynder

På Grøtås gård i Undrumsdal har de vært plaga med dumping av søppel tidligere, noe ReAvisa skreiv om seinest i november i fjor.

Nå er det blitt dumpa en ny haug med søppel, og en stol er mistenkelig lik de som ble dumpa her forrige gang. Kanskje det er den samme synderen?

Håpet er at den angrende synderen kommer tilbake for å rydde opp etter seg, men sjøl ikke etter å ha hatt hele påska på seg ser det ut til at den miljøkriminelle dukker opp.

Et slapt steinkast unna kommunal grunn

Sven-Arne og Margareth Horn lurer nå på om kommunen kan bidra, all den tid søpla ligger bare et slapt steinkast unna kommunal grunn.

– Det er snakk om å sparke litt borti søpla, så ligger den i grøfta langs en kommunal vei, sier ekteparet og ler litt oppgitt.

Den eller de som dumper søpla si her, har gjort det fra den kommunale Hauganveien som går forbi.

«Villfylling»?

Jan Eide, kommunalsjef med ansvar for kommunale veier og areal, bekrefter at kommunen ville kommet og fjerna søpla, hvis den lå langs deres veier.

– På generelt grunnlag så pleier vi å rydde opp i sånt, hva det nå enn skulle være i grøftekantene. Men så kommer vi her inn på et helt annet spørsmål, nemlig «villfyllinger».

– Hovedregelen er at den som forurenser skal betale for det, og det er forurensers ansvar. Men er det sånn at vi ikke veit hvem forurenser er, så blir det dessverre grunneiers ansvar, uansett åssen en vrir og vender på det.

Kan være kommunal hjelp å få

Kommunalsjefen anbefaler å politianmelde forsøplinga. Det har familien på Grøtås gård gjort. Men det kan også være hjelp å få fra kommunalt hold, forteller kommunalsjefen til ReAvisa:

– Det finnes ingen støtteordninger som sådan, men jeg kan si på generelt grunnlag at vi hjelper til der vi kan få hjelpa til.

– Vi er ute og gjør sånne jobber, vi.

Gjelder tilfeller i grenseland

– Gjelder det forsøpling generelt, eller bare forsøpling i tilknytning til kommunale veier og eiendommer?

– Jeg vil si det gjelder i tilknytning til kommunale veier, der det er litt i grenseland. Sånn som i slike tilfeller som du forteller om nå, der grunneier er uforskyldt og fortvila over søppel som blir dumpa på deres eiendom.

– Da går det an å ta en telefon til kommunen og høre, hvert fall.

– Lever søpla på avfallsmottak!

Sven-Arne og Margareth på Grøtås gård skal ta en telefon til kommunen, og håper på hjelp. Og ikke minst: De håper at forsøplinga tar slutt.

Hvis ikke slikt blir rydda opp i, og det blir beregna som ei villfylling, da er det ingen tvil om at det er grunneier som sitter med ansvaret, understreker kommunalsjefen.

Han mener det er på sin plass å nok en gang minne om ordningene som finnes, med mottak både her og der.

– Det er jo så lett å bli kvitt søpla si på en god måte.

