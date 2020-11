Irriterende og illeluktende: – Lukter jo høgg og h……

Sjøl om korona kanskje stikker kjepper i hjula for middagsselskap, så trenger du ikke dumpe både møbler og mat i naturen!

Irriterende og illeluktende – det er den kjappe oppsummeringen av ny forsøpling av Re-naturen sist uke.

Det er langt ifra første gangen ReAvisa skriver om søppeldumping, men denne gangen fikk søpla og dens odør ReAvisa-tipseren og Re-daksjonen til å stusse litt ekstra:

– Lukter høgg og h…….!

For over Bakkane, eller Kåpeveien som det heter på kartet, rett før Himmelspretten, ved den freda eika:

– Der ligger det shitloads med blåskjell??!!, skriver ReAvisa-tipseren, som rett nok reagerte på lukta som følger med et sånt lass:

– Lukter jo høgg og h…., får ReAvisa fortalt, uten å tvile på akkurat det.

Og vi får bilder oversendt av en illeluktende forsøpling. Bildene viser store mengder blåskjell.

Gang på gang på gang

Rett nok så er allerede blåskjell-lasset på vei tilbake til naturen, men det er ikke møblene som er kasta i skauen som hører til Grøtås gård langs Hauganveien.

– Sjøl om det ikke er anbefalt å ha mer enn fem på besøk hjemme, så trenger en ikke å kaste møblene i vår skau!

Lokalavisa har etter hvert skrivi mange saker om det samme, dessverre. For det er langt ifra første gang det blir kasta søppel i naturen, verken på grunnen til Grøtås gård eller andre steder i Re.

– Her hos oss har det blitt dumpa en spilleautomat og en safe for en del år siden, pluss flere ganger med all slags annen mindre type søppel vi må plukke opp etter folk.

– Kom gjerne og rydd opp etter deg!

Men et helt stuemøblement er noe nytt for vertskapet på Grøtås gård, og noe de ikke håper gjentar seg. Også blåskjell til en hel bataljon er noe helt nytt.

Det beste hadde vel vært om de som har kvitta seg med både møbler og mat sjøl hadde rødda opp etter seg.

Det er miljøsynderne hjertelig velkomne til å gjøre.

Og, for å minne om det nok en gang i ReAvisa-spaltene:

Det finnes en såre enkel løsning

Sortert avfall kan leveres gratis på vår lokale gjenvinningsstasjon som ligger på kommunegrensa, som ikke finnes lenger, mellom Re og Tønsberg.

Det hadde vært et kvarters kjøretur unna der møblene er dumpa. De som har dumpa det, må uansett ha brukt bil for å få søpla hit.

Matavfall kan du legge i grønne påsan i kjøkkenskapet, der du ellers kaster matavfall.

Så slipper turgåere å få sjokk når de kjenner stanken.

Straffbart

Og nok en gang, bare så det også er nevnt:

Det er straffbart å forsøple.