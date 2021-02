Sanitetskvinnene feirer 125 år – og får tildelt Samfunnssikkerhet-prisen

Norske Kvinners Sanitetsforening er tildelt Samfunnssikkerhetsprisen for sin støtte til enkeltmennesker og myndigheter i krisetider. Og det er ikke lenge siden ReAvisa skreiv om akkurat dette, her i Re.

Det er niende gang Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler ut Samfunnssikkerhetsprisen.

Vinneren skal være et godt forbilde, og innsatsen må tjene til inspirasjon for andre.

Omsorg for enkeltmennesket

Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner og privatpersoner.

– Mange har gjort en uvurderlig innsats i 2020 for at samfunnet vårt skal komme seg gjennom pandemien på en best mulig måte. Likevel utmerker Sanitetskvinnene seg med sin iherdige innsats gjennom generasjoner, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.

Under pandemien har Sanitetskvinnene blant annet bidratt med vakthold, logistikk og registrering ved teststasjoner. De har også vært besøksvakter ved sjukehjem og avlasta barnehager og helseinstitusjoner med forpleining.

Sanitetskvinnene har handlet mat og medisiner til folk i koronaisolasjon eller karantene, hatt telefonkontakt med eldre aleneboende og bemannet frivillighetens koronalinje for å avlaste helsemyndighetenes telefontjeneste.

Her i Re gjør sanitetsforeningene en strålende innsats, både i normale tider og i krisetider. Andre ting som kan nevnes er matlaging på ungdomsklubben og penger til skolene.

Jubilerende prisvinner

– Pandemien har ramma mange mennesker hardt. Å ta seg tid til å se den enkelte, og å gi medmenneskelig omsorg har vært særlig viktig i 2020. Som så mange ganger før, har Sanitetskvinnene vært å regne med, sier Aarsæther i en pressemelding til ReAvisa.

Norske Kvinners Sanitetsforening markerte 125-årsjubileum fredag 26. februar, og prisen ble delt ut under den digitale markeringa.

Foreningen er Norges største kvinneorganisasjon med 40.000 medlemmer, fordelt på 600 lokalforeninger.

Formålet er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats.

En enstemmig jury

Juryen ledes av DSB og består også av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og fylkesberedskapssjefene.

Det er en samstemt jury som står bak prisen, melder DSB i en pressemelding til ReAvisa.

Les mer om saniteten i ReAvisa-arkivet.