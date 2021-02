Spennende pilotprosjekt på Re helsehus: – Det er fint å kunne hjelpe til i denne rare tida vi er inne i

Frivillige sørger for trygge besøk på Re helsehus i korona-tid – på dugnad.

Re helsehus har fått frivillige besøksverter, forteller nyansatt frivillighetskoordinator i nye Tønsberg kommune, Eva Marie Wang-Norderud.

Besøksvertene kommer fra to sanitetsforinger i gamle Re kommune; Våle, Hjerpetjønn, pluss en sanitetsforening i gamle Tønsberg kommune; Sem.

Trygge besøk i ei utrygg tid

De forteller om veldig gode erfaringer, helt siden oppstarten av pilotprosjektet rett før jul.

De tar i mot besøkende, og sørger for at de får munnbind, spriter hender, og blir fulgt til de som de skal besøke på helsehuset.

De sørger kort og godt for et trygt besøk i korona-tid.

23 frivillige bytter på dugnadsvakter

Til sammen 23 besøksverter fra de tre sanitetsforeningene bytter på å være tilstede hver ukedag fra mandag til fredag, fra klokka 17.00 til 19.00 hver kveld.

– Det er fint å kunne hjelpe til i denne rare tida vi er inne i, forteller Kirsten Ormestad på vegne av sanitetskvinnene på Re helsehus. Helsepersonell på huset har brukt mye tid på å hente og låse opp for besøkende, så dette er til stor hjelp forteller også de ansatte.

– Erfaringene er bra, og dette er hyggelig både for oss, de besøkende og for de ansatte som sparer tid i en travel arbeidsdag.

Sanitetsforeningenes omsorgsberedskapsgruppe

Korona-pandemien har ramma mange av de eldre hardt. I høst ble det etablert tilskudd for at kommunene skulle legge til rette for meningsfull aktivitet for de som bor i omsorgsleilighet eller på sjukehjem.

Kommunens sjukehjem og hjemmetjenester fikk tildelt midler fra Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen. Med tilskuddsmidler har nye Tønsberg kommune satt i gang pilotprosjektet «Besøksverter på sjukehjem».

Frivillighetskoordinator Eva Marie Wang-Norderud forteller at de har inngått et samarbeid med sanitetsforeningenes omsorgsberedskapsgruppe.

Hyggelig – og viktig – dugnad

– Vi bruker frivillige besøksverter for å sørge for at besøk blir gjennomført på en hyggelig, og på en god og smittevernsikker måte, slik at beboerne får sosial kontakt med sine nærmeste.

Pilotprosjektet ser Wang-Norderud på som en del av det å løfte frivilligheten opp og fram, og hun er glad for det gode samarbeidet med sanitets-kvinnene.

På nyåret ble også Re Røde Kors med på prosjektet med flere frivillige.

