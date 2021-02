Fem bilførere fikk smekk på finger’n i dagens UP-kontroll langs Bispeveien på Linnestad.

Det er 80-sone på stedet, og i løpet av den halvannen timen UP sto langs Bispeveien på Linnestad fra klokka 07.00 til 08.30 fikk fire bilførere servert et forenkla forelegg for fartsovertredelse.

Høyeste hastighet ble målt til 99 kilometer i timen.

En fikk også et velfortjent gebyr for manglende bruk av bilbelte.

