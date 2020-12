Bekrefta korona-smitte i Re: 35 må i karantene i jula

26 elever og ni ansatte ved Revetal ungdomsskole får en ekstra kjip korona-jul, etter at det i dag ble avlagt en positiv korona-test.

Totalt er dermed 35 elever og ansatte med tilknytning til en 9. klasse ved Revetal ungdomsskole foreløpig definert som nærkontakter.

De har fått beskjed fra skolen om at de er satt i karantene i dag, 21. desember.

Antallet kan endres

– Alle vil bli kontakta av smittesporere for nærmere oppfølging. Smittesporingen fortsetter, og antall som er satt i karantene kan endres.

Det melder Tønsberg kommune ved kommunalsjef Espen I. Riiser i en epost til ReAvisa.

– Dette er veldig leit for de familiene som nå må endre planene sine for jula.

«Ekstra strukturert organisering»

Også i Re tok flere lærere til orde for å stenge skolene og ha ett par uker hjemmeundervisning før jul – for å unngå risikoen for akkurat det som nå skjer.

Ifølge kommunalsjefen har Revetal ungdomsskole redusert risikoen for at et enda større antall elever og ansatte blir berørt, gjennom «ekstra strukturert organisering siste skoleuke», heter det i eposten.

Smittesporing fortsetter tirsdag. Da kan også antallet i karantene bli justert enten opp eller ned.

