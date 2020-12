Flere fullbooka julegudstjenester – men fortsatt noen få plasser ledig på de tidligste tidspunktene

Som ReAvisa skreiv om tidligere i førjulstida, så blir det julegudstjenester i Re-kirkene, men med forhåndspåmelding. Nå er de fleste fulltegna, men noen få plasser kan bookes direkte med sokneprestene.

Det er Jon-Geir Dittmann, sokneprest i Våle, Fon og Vivestad, som melder om status for julegudstjenestene på vegne av seg sjøl og Ragnhild Christophersen, sokneprest i Ramnes og Undrumsdal:

Påmelding til presten

– Som kjent er det påmelding via Ticketco til julegudstjenestene i Re i år, på grunn av korona-situasjonen. Nå er denne påmeldingen avslutta, og den viser at de siste gudstjenestene på julaften er fullbooka.

– Men det er noe ledig på de tidlige gudstjenestene på julaften i Ramnes og på 1. juledag i både Våle og Ramnes kirker.

Ettersom påmeldingen på Ticketco er avlsutta, har sokneprestene våre kommi opp med en høyst personlig løsning:

Førstemann til mølla

– For at folk skal slippe å komme til kirka og bli avvist fordi det er fullt, har vi bestemt at påmeldingene fra nå av kan gå direkte til oss prester, forteller Jon-Geir Dittmann til ReAvisa.

– Fortsatt gjelder «først til mølla»-prinsippet, og hver person kan melde på inntil fire personer.

En julegudstjeneste er også uten påmelding: – I Vivestad blir det kort friluftsgudstjeneste klokka 13.30 på julaften, og her er det plass til 200 personer uten påmelding, så her vil det trolig være godt med plass. Men det er værforbehold.

Sokneprestenes telefonnummer for påmelding på SMS er: