– Kirkeklokkene skal ringe jula inn – men vi kan ikke fylle kirkene som vi pleier

Marta Botne, domprost i Tønsberg, og Ragnhild Christophersen, sogneprest i Re, tilpasser juleprogrammet i kirkene til korona-situasjonen som gjelder. Det betyr at det blir påmelding til gudstjenestene i forkant, blant annet.

– I Tønsberg domprosti er det tjue kirker fra Hvasser i sør til Vivestad i nord. I alle disse kirkene har julens budskap og toner lydt så lenge disse gamle byggene har stått.

– For mange av oss gir lyden av kirkeklokkene som ringer høytida inn en spesiell stemning, sier domprost Maria Botne.

Trygg i kirka

– I år kan vi dessverre ikke fylle kirkene slik vi pleier, forteller domprosten. – Meldinga fra myndigheten er tydelig: Vi anbefales å ikke møte for mange mennesker i løpet av juletida.

– Femti er maksimumsantallet som kan samles i ei kirke, og i de mindre kirkene enda færre. Når vi skal synge sammen må det være hele to meter mellom folk som ikke bor i samme hus.

– Vi har målt opp, telt og planlagt slik at det skal være trygt å komme til kirka.

Forhåndspåmelding

Noen steder er det flere og kortere gudstjeneste enn vanlig for at flere skal få plass. Andre steder blir det utegudstjeneste for inntil 200, og atter andre steder blir det åpen kirke med musikk og lesing av juleevangeliet.

For enkelte gudstjenester blir det påmelding for at folk skal slippe å dra til kirka uten å få plass. Det som gjelder for Re-kirkene redegjør sogneprest Ragnhild Christophersen for:

Eksempelvis er det femti plasser i Våle kirke, 37 plasser i Ramnes kirke, og bare 22 plasser i Fon kirke. For disse kirkene blir det påmelding fra og med førstkommende mandag 14. desember på TicketCo.

– Meld dere på!

– Ja, det er svært begrensa med plasser, men vi håper jo at folk kommer og fyller de plassene som er, sier Ragnhild til ReAvisa.

– I kirkene på julaften blir det korte gudstjenester hvor juleevangeliet blir lest, julesalmer blir sunget – og ja – vi avslutter med Deilig er jorden.

– Det vaskes over berøringsflatene imellom de forskjellige gudstjenestene.

Kort om juleprogrammet i Re-kirkene:

4. søndag i advent (20.desember): Åpen Ramnes kirke fra klokka 11-13. Musikk ved kantor Truls Gran fra kl.11-12. Sang av Karoline Lie.

fra klokka 11-13. Musikk ved kantor Truls Gran fra kl.11-12. Sang av Karoline Lie. Julaften:

Undrumsdal kirke: Åpen kirke fra klokken 11-13.

Ramnes kirke kl.13: Julaftens gudstjeneste. Vikarprest Nils Øyvind Kjøl. Musikk Steinar Høiback. Ofring via Vipps til Kirkens Nødhjelp. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Vivestad kirke Kl.13.30 Kort friluftsgudstjeneste på baksiden av kirken. Spr. JG Dittmann og kantor Maria Y. Schorpen. Ofring via Vipps til Kirkens Nødhjelp. Ingen forhåndspåmelding.

Ramnes kirke kl.14: Julaftens gudstjeneste. Vikarprest Nils Øyvind Kjøl. Musikk Steinar Høiback. Ofring via Vipps til Kirkens Nødhjelp. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Våle kirke Kl.14:45 Julaftens gudstjeneste ved spr. JG Dittmann og kantor Maria Y. Schorpen. Ofring via Vipps til Kirkens Nødhjelp. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Ramnes kirke kl.15: Julaftens gudstjeneste. Sogneprest Ragnhild Christophersen. Kantor Truls Gran. Sang: Inga Kjæraas, Magne Rosnes trompet. Ofring via Vipps til Kirkens Nødhjelp. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Våle kirke Kl.15:45 Julaftens gudstjeneste ved spr. JG Dittmann og kantor Maria Y. Schorpen. Ofring via Vipps til Kirkens Nødhjelp. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Ramnes kirke kl.16: Julaftens gudstjeneste. Sogneprest Ragnhild Christophersen. Kantor Truls Gran. Sang: Inga Kjæraas, Magne Rosnes trompet. Ofring via Vipps til Kirkens Nødhjelp. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Ramnes kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste ved sogneprest Ragnhild Christophersen. Kantor Truls Gran, Maria Myraune sang, Magne Rosnes trompet. Ofring via Vipps til Det norske Misjonsselskap. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Våle kirke kl.11:00 Høytidsgudstjeneste ved spr. JG Dittmann og Maria Y. Schorpen. Ofring via Vipps til Det norske Misjonsselskap. Forhåndspåmelding via TicketCo.

Fon kirke: kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste uten dåp/nattverd. Ofring via Vipps ti Misjonssambandet. Ingen forhåndspåmelding.

